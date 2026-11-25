Los estudiantes de las modalidades semestrales de educación para jóvenes y adultos recibieron hasta este miércoles 25 de noviembre el ajuste de cinco puntos porcentuales en las calificaciones de las Pruebas Nacionales Estandarizadas que realizaron durante el primer semestre de 2026.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que la aplicación de ese beneficio se concretó después de completar la recopilación y el procesamiento de los resultados de toda la población estudiantil.

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Según explicó la institución, ese procedimiento concluyó hace pocas semanas, por lo que el ajuste para este grupo se incorporó hasta ahora.

En 3 puntos Los estudiantes de las modalidades semestrales de educación para jóvenes y adultos recibieron hasta este miércoles 25 de noviembre el ajuste de cinco puntos porcentuales en las calificaciones de las Pruebas Nacionales Estandarizadas que… El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que la aplicación de ese beneficio se concretó después de completar la recopilación y el procesamiento de los resultados de toda la población estudiantil. El ajuste representa cinco puntos porcentuales adicionales en las calificaciones de los estudiantes incluidos en la medida.

La medida forma parte de una decisión anunciada durante noviembre, cuando el MEP confirmó que sumaría cinco puntos a las notas de diferentes grupos de estudiantes que realizaron las pruebas nacionales.

El ajuste se extendió a varias modalidades educativas

El pasado 5 de noviembre, el Ministerio informó que aplicó los cinco puntos adicionales a las calificaciones de 15.250 estudiantes de duodécimo año pertenecientes a 138 colegios técnicos.

Una semana después, el ministro de Educación, José Leonardo Sánchez Hernández, comunicó que el beneficio también alcanzaría a estudiantes de escuelas y colegios académicos.

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Con la aplicación anunciada este miércoles, el ajuste llegó además a quienes cursan las modalidades semestrales de educación para jóvenes y adultos y realizaron los exámenes en el primer semestre del año.

MEP justificó los cinco puntos adicionales

Sánchez explicó que la decisión toma en cuenta las afectaciones que ha enfrentado el sistema educativo en los últimos años, entre ellas la pérdida de lecciones durante las huelgas de 2018 y 2019 y las consecuencias de la pandemia en los procesos de aprendizaje.

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El jerarca también señaló que las pruebas de este año tuvieron cambios en su formato. A diferencia de aplicaciones anteriores, los estudiantes debieron realizar un examen por asignatura, con una mayor cantidad de preguntas y contenidos.

El ajuste representa cinco puntos porcentuales adicionales en las calificaciones de los estudiantes incluidos en la medida.

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