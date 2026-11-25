La incertidumbre sobre el futuro del Centro Académico del Tecnológico de Costa Rica (TEC) en Limón llevó a la Defensoría de los Habitantes a solicitar explicaciones a las autoridades universitarias sobre la continuidad de las lecciones y la apertura de cupos para el próximo año.

Este miércoles 25 de noviembre, personal de la Defensoría realiza una inspección en las instalaciones de la sede limonense para conocer directamente las condiciones denunciadas por estudiantes y recopilar información que permita dar seguimiento a la situación.

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La preocupación también alcanza a quienes desean ingresar a la universidad en 2027, pues todavía no existe una definición sobre la disponibilidad de espacios para estudiantes de primer ingreso en ese centro académico.

El conflicto se relaciona con dificultades presupuestarias que el propio TEC ha descrito como un escenario de cierre técnico. Según la institución, el Centro dejó de recibir cerca de ₡492,9 millones que estaban previstos para cubrir sus gastos entre octubre y diciembre de 2026.

En 3 puntos La incertidumbre sobre el futuro del Centro Académico del Tecnológico de Costa Rica (TEC) en Limón llevó a la Defensoría de los Habitantes a solicitar explicaciones a las autoridades universitarias sobre la continuidad de las lecciones y… Este miércoles 25 de noviembre, personal de la Defensoría realiza una inspección en las instalaciones de la sede limonense para conocer directamente las condiciones denunciadas por estudiantes y recopilar información que permita dar… La institución considera necesario que estudiantes y familias reciban información oportuna sobre las condiciones de continuidad y las alternativas disponibles.

La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa rechazó el 28 de octubre una moción que buscaba devolver esos recursos mediante el segundo presupuesto extraordinario. Ante esa situación, la Rectoría indicó que ha recurrido a fondos propios para mantener el pago de salarios, las becas y la operación de la sede.

El director del Centro Académico de Limón, Luis Diego Noguera, explicó el 23 de noviembre que las medidas de contención financiera no han significado la suspensión de las lecciones. En ese momento, 417 estudiantes continuaban matriculados, mientras que la posibilidad de recibir nuevos alumnos en 2027 dependía de las condiciones presupuestarias.

A esto se suma un aporte de ₡284 millones aprobado por el Consejo Nacional de Rectores (Conare) para el TEC. Sin embargo, ese dinero cubre únicamente una parte de las necesidades de funcionamiento del último trimestre de este año.

Defensoría solicita información sobre cupos y condiciones de estudio

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La intervención de la Defensoría comenzó después de que el 30 de octubre recibiera a estudiantes del Centro Académico de Limón. Durante la reunión, los jóvenes expusieron inquietudes sobre el estado de la infraestructura, la falta de certeza financiera y la posibilidad de que no se habiliten espacios para nuevos ingresos.

La institución también advirtió sobre las consecuencias que tendría para las familias la eventual necesidad de trasladarse a otra provincia para estudiar, debido a los gastos adicionales de transporte, alimentación y alojamiento.

Mediante el oficio DH-DEED-1488-2026, enviado el 18 de noviembre, la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, pidió una reunión con la Rectoría y las áreas técnicas del TEC para conocer qué condiciones permitirían mantener el servicio en Limón.

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Entre los temas planteados figuran la evolución de la matrícula, la oferta académica, la pertinencia de las carreras para la provincia, el estado de los edificios y equipos, así como la disponibilidad de personal docente y administrativo.

También solicitó información sobre becas, transporte, residencias y otros apoyos necesarios para que los estudiantes puedan permanecer en la universidad.

Dos días después, mediante el oficio DH-DNAJ-1503-2026, la Defensoría pidió precisiones sobre las fechas para comunicar los resultados de la Prueba de Aptitud Académica y la asignación de cupos por carrera. Además, consultó cuántos aspirantes podrían resultar afectados y qué medidas tomaría la universidad si el presupuesto no fuera suficiente.

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La gestión otorgó al TEC un plazo de tres días hábiles a partir de la recepción del documento para responder.

Admisión sigue pendiente de una definición presupuestaria

El TEC anunció que el 23 de noviembre comunicaría los puntajes y la condición preliminar de elegibilidad de quienes participaron en el proceso de admisión 2026-2027. No obstante, la asignación definitiva de espacios por carrera quedó aplazada hasta contar con mayor claridad sobre los recursos disponibles.

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Esto mantiene la incertidumbre para quienes seleccionaron Limón como sede para iniciar sus estudios, pues todavía no saben si podrán matricularse en ese centro durante el próximo año.

La Defensoría anunció que dará seguimiento a las respuestas de la Rectoría y a las medidas que se adopten para proteger tanto a quienes ya cursan una carrera como a los aspirantes.

La institución considera necesario que estudiantes y familias reciban información oportuna sobre las condiciones de continuidad y las alternativas disponibles, de manera que las limitaciones presupuestarias no los dejen sin claridad sobre sus posibilidades de acceder a la educación superior pública en la provincia.

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