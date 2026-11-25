El Consejo de Gobierno acordó suspender temporalmente al procurador general de la República, Iván Vinicio Vincenti Rojas, mientras se desarrolla un procedimiento disciplinario en su contra. Además, anunció que presentará una denuncia penal por presuntos hechos irregulares.

La decisión fue comunicada este miércoles por la Presidencia de la República, que indicó que la separación del cargo será con goce salarial y se mantendrá durante el desarrollo de las investigaciones, con el argumento de garantizar el debido proceso.

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El acuerdo se tomó luego de que una investigación periodística relacionara al jerarca con supuestas dádivas de artículos de lujo y presuntas omisiones en procedimientos que habrían provocado un perjuicio económico millonario al Estado.

En 3 puntos El Consejo de Gobierno acordó suspender temporalmente al procurador general de la República, Iván Vinicio Vincenti Rojas, mientras se desarrolla un procedimiento disciplinario en su contra. La decisión fue comunicada este miércoles por la Presidencia de la República, que indicó que la separación del cargo será con goce salarial y se mantendrá durante el desarrollo de las investigaciones. Vincenti Rojas ocupa el cargo de procurador general de la República, institución encargada de asesorar jurídicamente a la Administración Pública y representar legalmente al Estado en los asuntos de su competencia.

La Presidencia señaló que el procedimiento disciplinario busca determinar si Vincenti habría cometido las actuaciones que fueron denunciadas recientemente en medios de comunicación.

En el comunicado oficial, el Gobierno justificó la decisión como una respuesta ante los señalamientos y aseguró que actuará conforme a lo establecido en la legislación.

“Este Gobierno mantiene su compromiso fiel con la transparencia y ante la mínima sospecha de corrupción actuará firmemente, según lo que establece la ley”, indicó la Presidencia.

Investigaciones deberán determinar responsabilidades

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La decisión del Consejo de Gobierno contempla dos vías: una investigación administrativa para establecer eventuales responsabilidades disciplinarias y una denuncia penal para que las autoridades competentes examinen los hechos desde el ámbito judicial.

Por ahora, los señalamientos contra el procurador corresponden a presuntas irregularidades y deberán ser investigados. La apertura de estos procedimientos no constituye por sí misma una determinación de culpabilidad.

Vincenti Rojas ocupa el cargo de procurador general de la República, institución encargada de asesorar jurídicamente a la Administración Pública y representar legalmente al Estado en los asuntos de su competencia.

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