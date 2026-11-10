Sacan narco de operación en Cartago: tenía en su poder millones de colones y miles de dosis de droga

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Un hombre de apellido Otárola fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública la noche del lunes en el sector de los Diques, en Cartago, luego de que le encontraran más de 3.800 dosis de distintas drogas y más de ¢5 millones en efectivo.

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En 3 puntos Un hombre de apellido Otárola fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública la noche del lunes en el sector de los Diques, en Cartago, luego de que le encontraran más de 3.800 dosis de distintas drogas y más de ¢5 millones en efectivo. La intervención se produjo en el Dique Claudio Zúñiga, donde agentes del Grupo Lince realizaban recorridos preventivos. El operativo forma parte de las acciones policiales que se mantienen en distintos sectores de Cartago.

La intervención se produjo en el Dique Claudio Zúñiga, donde agentes del Grupo Lince realizaban recorridos preventivos. Según el reporte policial, el sospechoso conducía una motocicleta e intentó escapar cuando los oficiales lo abordaron.

Durante la revisión, los uniformados encontraron varias bolsas con aparentes drogas y dinero. La Fiscalía coordinó las diligencias y delegó el procedimiento judicial en la Policía de Control de Drogas (PCD).

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El decomiso permitió contabilizar 2.807 dosis de crack, 701 envoltorios de aparente marihuana y 350 dosis de aparente cocaína. En total, se trata de 3.858 dosis de sustancias sospechosas.

Además, las autoridades incautaron ¢5.385.000, ocho dólares y la motocicleta en la que viajaba el hombre.

La Fuerza Pública indicó que Otárola registra antecedentes por hurto simple y tenencia de drogas. Tras su aprehensión, fue remitido ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

El operativo forma parte de las acciones policiales que se mantienen en distintos sectores de Cartago, especialmente en comunidades donde las autoridades identifican actividad de estructuras vinculadas con el narcotráfico y el crimen organizado.