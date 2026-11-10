Con miles de colones y cientos de gramos de droga, caen dos hombres en moto durante operativo policial

Dos hombres fueron aprehendidos la noche del lunes en Guararí de San Francisco de Heredia, luego de que oficiales de la Fuerza Pública encontraran varios paquetes con aparente marihuana y dinero en efectivo entre sus pertenencias.

La intervención ocurrió a las 9:50 p. m., cuando los policías del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) abordaron a los sujetos, de apellidos Araya y Marín, quienes se desplazaban en una motocicleta.

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En 3 puntos Dos hombres fueron aprehendidos la noche del lunes en Guararí de San Francisco de Heredia, luego de que oficiales de la Fuerza Pública encontraran varios paquetes con aparente marihuana y dinero en efectivo entre sus pertenencias. La intervención ocurrió a las 9:50 p. m., cuando los policías del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) abordaron a los sujetos, de apellidos Araya y Marín, quienes se desplazaban en una motocicleta. El hombre fue trasladado de inmediato ante las autoridades judiciales para que se proceda con lo correspondiente.

Durante la revisión, los oficiales localizaron un bolso tipo canguro con aparente droga y decomisaron un total de ¢161.000 cuya procedencia no fue determinada en el sitio.

Según el reporte policial, a Araya le encontraron un paquete con aproximadamente 570 gramos de aparente marihuana. Además, llevaba dos envoltorios plásticos en el bolsillo delantero derecho del pantalón, con un peso conjunto cercano a los 53,2 gramos.

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La Fuerza Pública coordinó el caso con la Fiscalía de Heredia, despacho que ordenó presentar a ambos hombres junto con la evidencia. También dispuso la incautación de la motocicleta en la que viajaban.

En un hecho separado, oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a un hombre de apellido García en el parque Lagos, ubicado en San Francisco de Heredia.

Al consultar sus datos en el sistema policial, los agentes determinaron que tenía una orden de captura pendiente por el delito de agresión, emitida por el Juzgado de Flagrancia de Heredia.

El hombre fue trasladado de inmediato ante las autoridades judiciales para que se proceda con lo correspondiente.