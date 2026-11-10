Cae policía de Tránsito en Cartago por andar en un pick up que había sido robado: Ojo a todo lo que le decomisaron

Un oficial de la Policía de Tránsito fue detenido este martes 10 de noviembre por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como sospechoso de estar vinculado con un vehículo que habría sido robado durante un asalto a una vivienda en Cartago.

El funcionario, de apellido Picado y 35 años, fue capturado en una casa de habitación en Agua Caliente, durante un allanamiento realizado por la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada (OECDO).

Publicidad

En 3 puntos Un oficial de la Policía de Tránsito fue detenido este martes 10 de noviembre por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El funcionario, de apellido Picado y 35 años, fue capturado en una casa de habitación en Agua Caliente, durante un allanamiento realizado por la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada (OECDO). El OIJ puso al detenido a las órdenes del Ministerio Público, instancia que deberá determinar su situación jurídica.

La investigación comenzó cuando los agentes relacionaron al sospechoso con el aparente uso de un vehículo tipo pick-up que había sido sustraído el 31 de marzo de 2025, durante un presunto asalto a una vivienda en El Guarco.

Los investigadores recuperaron el automotor y lo sometieron a diferentes análisis periciales. Estos permitieron confirmar que correspondía al vehículo denunciado como robado y que tenía alteraciones en sus sistemas de identificación.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Durante el operativo de este martes, además de detener al funcionario, los agentes decomisaron varios artículos que ahora forman parte de la investigación.

Entre lo localizado figuran aparatos electrónicos, documentos relacionados con vehículos, varias placas metálicas de circulación, dos radios portátiles y cinco chalecos balísticos.

También encontraron una pistola calibre 9 milímetros, una máquina contadora de billetes y un dispositivo electrónico con ocho antenas que, por sus características, podría funcionar como inhibidor de señales de comunicación y de rastreo satelital.

El OIJ puso al detenido a las órdenes del Ministerio Público, instancia que deberá determinar su situación jurídica. Picado figura como sospechoso de receptación, alteración de señas y marcas, entre otros posibles delitos.