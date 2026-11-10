Nuevo tiroteo en Cartago cobra una vida y deja un mujer herida de gravedad
El ataque ocurrió la tarde de este martes 10 de noviembre en Cartago. La víctima masculina falleció en el sitio, mientras que la mujer fue trasladada de emergencia a un centro médico con al menos cuatro impactos de bala.
Un hombre murió y una mujer resultó gravemente herida durante un tiroteo registrado la tarde de este martes 10 de noviembre en el cantón de La Unión, en Cartago.
De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el ataque ocurrió en vía pública y habría sido perpetrado por al menos dos personas armadas, quienes dispararon contra las víctimas.
Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al lugar, encontraron a un hombre adulto sin signos vitales. La mujer presentaba al menos cuatro impactos de bala, por lo que fue trasladada de urgencia a un centro médico.
Por el momento, no se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni las circunstancias que habrían motivado el ataque.
El caso se encuentra en desarrollo y se está a la espera de más información oficial sobre lo ocurrido.