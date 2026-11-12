Sacan 60 microondas de las cárceles y ahora serán utilizados por estudiantes, adultos mayores y policías

Un total de 60 hornos de microondas que anteriormente se encontraban en centros penitenciarios de Costa Rica tendrán un nuevo destino: escuelas, colegios, centros de atención para adultos mayores y delegaciones policiales.

La decisión fue tomada por el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, quien ordenó retirar estos electrodomésticos de las cárceles para que fueran aprovechados por otras instituciones.

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Según informó el Ministerio de Justicia este jueves 12 de noviembre, 37 de los 60 microondas ya fueron entregados, mientras que los restantes serán distribuidos próximamente.

Los equipos, que se encuentran en óptimas condiciones, permitirán mejorar las condiciones de estudiantes, adultos mayores y oficiales de policía.

En 3 puntos Un total de 60 hornos de microondas que anteriormente se encontraban en centros penitenciarios de Costa Rica tendrán un nuevo destino: escuelas, colegios, centros de atención para adultos mayores y delegaciones policiales. La decisión fue tomada por el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, quien ordenó retirar estos electrodomésticos de las cárceles para que fueran aprovechados por otras instituciones. De esta manera, los electrodomésticos que anteriormente eran utilizados dentro del sistema penitenciario tendrán una segunda vida en beneficio de diferentes sectores de la población costarricense.

Uno de los principales beneficios se dará en los centros educativos, donde algunos estudiantes debían realizar largas filas durante la hora del almuerzo para poder calentar sus alimentos.

Con la incorporación de más microondas, se busca reducir esos tiempos de espera y facilitar la alimentación de los alumnos durante la jornada escolar.

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Entre las instituciones beneficiadas se encuentran la Escuela Enrique Pinto, el Liceo de San Rafael de Alajuela, la Escuela Julia Fernández, la Escuela Napoleón Quesada y el Conservatorio Castella.

De acuerdo con las autoridades, entre los centros educativos favorecidos hay instituciones que atienden a una población estudiantil superior a 1.500 alumnos.

También recibieron electrodomésticos el Centro Diurno Ancianos de Heredia y el Centro Diurno Francisca Valerio.

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En el caso de los cuerpos policiales, las entregas incluyen a la Delegación Metropolitana de la Fuerza Pública y a la Policía Penitenciaria.

El Ministerio de Justicia confirmó que continuará con la distribución de las unidades restantes.

Cuatro de estos equipos serán destinados a la Escuela Gabriela Mistral, ubicada en La Guácima de Alajuela.

Los otros 19 microondas serán asignados a instituciones que todavía están por definir.

De esta manera, los electrodomésticos que anteriormente eran utilizados dentro del sistema penitenciario tendrán una segunda vida en beneficio de diferentes sectores de la población costarricense.