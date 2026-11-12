Pareja de hotelero estadounidense asesinado en Limón participó en su brutal asesinato

Un nuevo y estremecedor detalle salió a la luz sobre el asesinato de un empresario estadounidense Kurt Van Dyke, cuyo cuerpo fue encontrado debajo de una cama el pasado 14 de febrero en el Caribe costarricense.

La mujer detenida este jueves como sospechosa de participar en el homicidio mantenía una relación sentimental con la víctima, según confirmó el subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Vladimir Muñoz.

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Se trata de una mujer de 31 años, de apellido Arroyo, quien habría participado en un plan para obtener las claves de las tarjetas bancarias del estadounidense, propietario de un hotel en la zona de Puerto Viejo de Limón.

De acuerdo con las investigaciones, la sospechosa se encontraba dentro de la vivienda del empresario cuando un hombre de apellido Gutiérrez, de 34 años, ingresó acompañado por otros dos sujetos que todavía no han sido identificados.

En 3 puntos Un nuevo y estremecedor detalle salió a la luz sobre el asesinato de un empresario estadounidense Kurt Van Dyke, cuyo cuerpo fue encontrado debajo de una cama el pasado 14 de febrero en el Caribe costarricense. La mujer detenida este jueves como sospechosa de participar en el homicidio mantenía una relación sentimental con la víctima, según confirmó el subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Vladimir Muñoz. Los detenidos serán remitidos al Ministerio Público para determinar su situación jurídica, mientras continúan las investigaciones para esclarecer todas las circunstancias del homicidio.

La relación sentimental habría sido clave para ejecutar el ataque.

Según explicó Muñoz, los sospechosos aprovecharon que la mujer estaba en la casa para ingresar y someter violentamente al estadounidense.

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Los atacantes pretendían conseguir los códigos de sus tarjetas bancarias, pero, al no obtener la información, presuntamente comenzaron a torturarlo.

"Lo torturaron para tratar de sacar la información de los códigos de las tarjetas bancarias", manifestó el subdirector del OIJ.

La víctima sufrió heridas aparentemente ocasionadas con arma blanca y presentaba signos de asfixia. Finalmente, fue encontrada sin vida debajo de una cama.

Habrían fingido otro robo para desviar las sospechas

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Otro de los hallazgos revelados por el OIJ apunta a que los involucrados supuestamente simularon el robo del vehículo de la mujer.

El automóvil se encontraba en la propiedad cuando ocurrió el homicidio y posteriormente fue localizado en la zona atlántica, sin presentar daños.

Para los investigadores, este elemento forma parte de los indicios que apuntan a la presunta participación de la mujer en el crimen.

Muñoz explicó que las diligencias permitieron establecer una aparente coordinación entre ella y los demás sospechosos.

Dos detenidos y otros dos sospechosos sin identificar

La mañana de este jueves, agentes judiciales de la Subdelegación Regional de Bribrí ejecutaron tres allanamientos en la zona de Guápiles, Limón.

Durante las diligencias fueron detenidos Rojas, de 31 años, y Gutiérrez, de 34, ambos vinculados con la investigación por homicidio calificado.

Las autoridades también decomisaron teléfonos celulares y un vehículo que, según las pesquisas, habría sido utilizado por los hombres para trasladarse hasta la vivienda del estadounidense el día del asesinato.

Sin embargo, el caso todavía no está completamente resuelto.

El OIJ busca identificar a los otros dos hombres que presuntamente ingresaron a la propiedad junto con Gutiérrez y participaron en el ataque.

Los detenidos serán remitidos al Ministerio Público para determinar su situación jurídica, mientras continúan las investigaciones para esclarecer todas las circunstancias del homicidio.