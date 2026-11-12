Adolescente de 16 años es asesinado a balazos por otro menor de su misma edad

Un nuevo hecho de violencia sacude al país y vuelve a poner a menores de edad en el centro de una investigación por homicidio. Un adolescente de apenas 16 años murió tras ser atacado a balazos en el sector de Cuadros de Curul, mientras que otro menor de la misma edad fue detenido como sospechoso del crimen.

De acuerdo con información suministrada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente fue reportado aproximadamente a las 11:00 p. m.

Publicidad

En 3 puntos Un nuevo hecho de violencia sacude al país y vuelve a poner a menores de edad en el centro de una investigación por homicidio. De acuerdo con información suministrada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El caso deja un panorama especialmente preocupante: tanto la víctima como el sospechoso tienen apenas 16 años, en un nuevo episodio de violencia homicida que involucra a adolescentes en Costa Rica.

Según la versión preliminar, la víctima se encontraba en la vía pública cuando aparentemente fue abordada por un sujeto que, sin mediar palabra, le disparó en múltiples ocasiones.

El adolescente sufrió heridas de bala en el rostro, cuello y extremidades, por lo que fue trasladado en un vehículo particular hasta la clínica de Coronado, donde posteriormente fue declarado fallecido.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Otro adolescente de 16 años figura como sospechoso

Como parte de las diligencias policiales, las autoridades lograron detener a un menor de 16 años, quien figura como sospechoso de participar en el homicidio.

El detenido será presentado ante el Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

Por el momento, los agentes judiciales mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y establecer qué habría motivado el crimen.

El caso deja un panorama especialmente preocupante: tanto la víctima como el sospechoso tienen apenas 16 años, en un nuevo episodio de violencia homicida que involucra a adolescentes en Costa Rica.