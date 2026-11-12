¡Lo asesinaron y escondieron debajo de una cama! Cae pareja por matar a estadounidense para robarle claves bancarias

Un macabro crimen ocurrido en febrero anterior, en el Caribe costarricense, dio un nuevo giro la mañana de este jueves, luego de que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieran a dos personas sospechosas de participar en el asesinato de un ciudadano estadounidense que era propietario de un hotel.

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Se trata de una mujer de apellido Arroyo, de 31 años, y un hombre de apellido Gutiérrez, de 34, quienes fueron capturados durante tres allanamientos realizados en los sectores de Pocora y Astúa Piríe, en Guápiles de Limón.

En 3 puntos Un macabro crimen ocurrido en febrero anterior, en el Caribe costarricense, dio un nuevo giro la mañana de este jueves. Se trata de una mujer de apellido Arroyo, de 31 años, y un hombre de apellido Gutiérrez, de 34, quienes fueron capturados durante tres allanamientos realizados en los sectores de Pocora y Astúa Piríe, en Guápiles de Limón. Mientras tanto, el OIJ mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente las circunstancias en las que ocurrió el crimen y establecer las responsabilidades correspondientes.

Ambos figuran como sospechosos del delito de homicidio calificado.

El caso se remonta al 14 de febrero de 2026, cuando un estadounidense de apellido Van Dyke fue encontrado sin vida debajo de una cama, en el sector de Home Creek.

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El cuerpo presentaba múltiples heridas aparentemente provocadas con un arma blanca, así como signos de asfixia, lo que evidenció la violencia con la que habría sido atacado.

De acuerdo con la investigación judicial, los sospechosos aparentemente habrían planeado asaltar al extranjero con un objetivo específico: conseguir los códigos de las tarjetas bancarias vinculadas a un hotel del cual era propietario.

Las autoridades presumen que, durante el ataque, el estadounidense fue sometido a actos de violencia que terminaron con su muerte.

Tras varios meses de investigación, los agentes judiciales de la Subdelegación Regional de Bribrí lograron identificar a los presuntos involucrados y reunir los elementos necesarios para ejecutar los allanamientos.

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Durante los operativos, las autoridades decomisaron teléfonos celulares, un vehículo que supuestamente habría sido utilizado durante los hechos y otros indicios considerados importantes para esclarecer el homicidio.

Los dos detenidos serán puestos a las órdenes del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica.

Mientras tanto, el OIJ mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente las circunstancias en las que ocurrió el crimen y establecer las responsabilidades correspondientes.