Popular Pensiones advirtió sobre dos modalidades de estafa relacionadas con el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), en las que delincuentes buscan aprovecharse de afiliados y familiares de trabajadores fallecidos que tienen recursos acumulados en ese sistema.

La alerta contempla tanto a personas que todavía no reúnen las condiciones legales para retirar su dinero como a quienes tienen derecho a recibir los fondos que dejó un familiar después de su muerte.

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Ofrecen documentos falsos para adelantar retiros

En 3 puntos Popular Pensiones advirtió sobre dos modalidades de estafa relacionadas con el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP). La alerta contempla tanto a personas que todavía no reúnen las condiciones legales para retirar su dinero como a quienes tienen derecho a recibir los fondos que dejó un familiar después de su muerte. También insistió en que los beneficiarios de personas fallecidas no necesitan pagar intermediarios para gestionar la devolución de los fondos que les corresponden.

Una de las prácticas detectadas consiste en contactar a afiliados que tienen ahorros en el ROP, pero que aún no cumplen los requisitos establecidos por la normativa para acceder a esos recursos.

A esas personas les ofrecen certificaciones y otros documentos fraudulentos con los que supuestamente podrían demostrar que sí reúnen las condiciones necesarias para solicitar el retiro del dinero.

La segunda modalidad está dirigida a los beneficiarios de trabajadores fallecidos. En estos casos, los intermediarios solicitan pagos elevados bajo el argumento de que pueden gestionar o agilizar la devolución de los recursos heredados.

Popular Pensiones aclaró que no cobra por ese procedimiento, por lo que cualquier persona que exija dinero o comisiones para realizarlo debe generar desconfianza.

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Recomendaciones para evitar caer en el engaño

Ante estas situaciones, la entidad pidió a los afiliados y beneficiarios tomar precauciones para proteger tanto sus recursos como sus datos personales.

Entre las principales recomendaciones figuran no compartir información confidencial con desconocidos y rechazar cualquier solicitud de dinero a cambio de tramitar o acelerar la entrega de los fondos.

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Además, ante una oferta relacionada con el ROP que genere dudas, la institución recomienda verificarla directamente mediante sus canales oficiales.

La entidad recordó que los recursos acumulados en el régimen pertenecen al afiliado y que las gestiones deben realizarse directamente con Popular Pensiones, sin recurrir a terceros ni a tramitadores informales.

También insistió en que los beneficiarios de personas fallecidas no necesitan pagar intermediarios para gestionar la devolución de los fondos que les corresponden.

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