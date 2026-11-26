El empuje frío número 5 modificará las condiciones del tiempo en Costa Rica durante este jueves 26 de noviembre, principalmente por un incremento en la intensidad de los vientos y un aumento de la nubosidad en varias regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el fenómeno, que avanza por el norte de América Central y el mar Caribe, favorecerá ráfagas de entre 40 y 70 kilómetros por hora cerca de las cordilleras.

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En 3 puntos El empuje frío número 5 modificará las condiciones del tiempo en Costa Rica durante este jueves 26 de noviembre, principalmente por un incremento en la intensidad de los vientos y un aumento de la nubosidad en varias regiones del país. De acuerdo con el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el fenómeno, que avanza por el norte de América Central y el mar Caribe, favorecerá ráfagas de entre 40 y 70 kilómetros por hora cerca de las cordilleras. El pronóstico regional del IMN tiene validez para este 26 de noviembre de 2026.

El cambio también se reflejará en el Caribe y la Zona Norte, donde se espera mayor presencia de nubes y la posibilidad de lluvias dispersas desde las primeras horas de la mañana.

En el Valle Central, las condiciones podrían variar debido al ingreso de nubosidad desde el norte. El IMN prevé que este comportamiento ocasione lloviznas en los pasos de montaña.

Mientras las regiones del Caribe y la Zona Norte tendrán mayor posibilidad de precipitaciones, el panorama será distinto en el Pacífico.

Para esa vertiente, el pronóstico señala que predominarán las condiciones estables, con cielos entre poco y parcialmente nublados, similares a los registrados durante los últimos días.

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El aumento del viento representa uno de los principales cambios previstos para este jueves, por lo que las condiciones podrían sentirse especialmente en las zonas montañosas del territorio nacional.

El pronóstico regional del IMN tiene validez para este 26 de noviembre de 2026.

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