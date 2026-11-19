El asesinato del periodista Camilo Rodríguez, ocurrido el pasado lunes 16 de noviembre, ha provocado una ola de especulaciones y teorías en redes sociales sobre quién podría estar detrás del crimen. Algunas publicaciones incluso llegaron a señalar, sin aportar pruebas, al propio fiscal general de la República, Carlo Díaz.

En medio de estos señalamientos, la salida del país del jerarca judicial hacia Estados Unidos, informada por distintos medios de comunicación, alimentó nuevas suspicacias debido a la cercanía entre el viaje y el homicidio del comunicador.

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En 3 puntos El asesinato del periodista Camilo Rodríguez, ocurrido el pasado lunes 16 de noviembre, ha provocado una ola de especulaciones y teorías en redes sociales sobre quién podría estar detrás del crimen. En medio de estos señalamientos, la salida del país del jerarca judicial hacia Estados Unidos, informada por distintos medios de comunicación, alimentó nuevas suspicacias debido a la cercanía entre el viaje y el homicidio del comunicador. El Ministerio Público, por su parte, ha confirmado la agenda de trabajo en Washington y el ofrecimiento de cooperación de la DEA, aunque no ha precisado cuándo fue programado el viaje.

Ante este escenario, el Ministerio Público dio a conocer este jueves que Díaz se encuentra en Washington D. C., donde desarrolla una agenda oficial de trabajo con representantes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Según explicó la institución, la visita forma parte de los esfuerzos de cooperación entre Costa Rica y Estados Unidos para combatir las estructuras del crimen organizado transnacional.

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Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes del comunicado es que la propia DEA manifestó su disposición de colaborar con las autoridades costarricenses en la investigación del asesinato de Camilo Rodríguez.

El ofrecimiento se produce mientras las autoridades judiciales intentan esclarecer quiénes ordenaron y ejecutaron el ataque contra el periodista, quien fue asesinado a balazos mientras conducía por la ruta 32, a la altura de San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

La Fiscalía también había anunciado la conformación de un equipo especializado para investigar el homicidio, integrado por funcionarios de las fiscalías de Crimen Organizado, General y de Heredia, con participación del propio Carlo Díaz

Por ahora, las autoridades mantienen abiertas distintas líneas de investigación para establecer el móvil del asesinato y determinar si guarda relación con las denuncias públicas que realizaba Rodríguez sobre presuntos vínculos entre el narcotráfico y diferentes sectores del país.

El Ministerio Público, por su parte, ha confirmado la agenda de trabajo en Washington y el ofrecimiento de cooperación de la DEA, aunque no ha precisado cuándo fue programado el viaje.