La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la reelección de Roxana Chacón como magistrada de la Sala Segunda, con 50 votos a favor. La decisión también confirmó un nuevo cambio en la postura del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), que terminó respaldando su continuidad por un segundo periodo de ocho años.

El único diputado de esa agrupación que se apartó de la línea de su bancada fue José Miguel Villalobos, quien votó en contra, tal como había anunciado previamente. Los demás legisladores oficialistas apoyaron la permanencia de la magistrada.

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La reelección también recibió el respaldo de las demás fracciones que integran el denominado Bloque Democrático.

El resultado se produjo en medio de los cuestionamientos por los cambios de criterio del PPSO sobre la continuidad de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. La bancada había sostenido inicialmente una posición contraria a reelegir magistrados; sin embargo, modificó esa postura y respaldó las reelecciones de Chacón y Jorge Olaso, ambos integrantes de la Sala Segunda.

En 3 puntos La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la reelección de Roxana Chacón como magistrada de la Sala Segunda, con 50 votos a favor. El único diputado de esa agrupación que se apartó de la línea de su bancada fue José Miguel Villalobos, quien votó en contra, tal como había anunciado previamente. En cuanto a las plazas de magistrados propietarios, todavía queda pendiente la elección de la persona que sustituirá a Sandra Zúñiga en la Sala Tercera, tras su jubilación.

El voto sobre la inmunidad de Chaves marcó el debate

Uno de los elementos que rodeó la discusión fue el antecedente de las votaciones relacionadas con el levantamiento de la inmunidad del expresidente Rodrigo Chaves.

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Chacón y Olaso tienen en común que votaron en contra de levantarle el fuero al exmandatario. En contraste, los otros tres magistrados cuyas reelecciones fueron conocidas por el Congreso durante este año no recibieron el respaldo del oficialismo y habían votado a favor de levantar esa inmunidad.

El diputado José Miguel Villalobos rechazó que las decisiones de su fracción respondan a un supuesto pago de favores. El legislador aseguró que, durante el tiempo en que trabajó como abogado de Chaves, nunca recibió instrucciones para pedirle a algún magistrado que resolviera un asunto en determinado sentido.

También sostuvo que debe respetarse el cambio de criterio adoptado por el PPSO.

Desde el Frente Amplio, el diputado Antonio Trejos explicó que su bancada votó a favor de la continuidad de Chacón, aunque consideró que el desempeño de la magistrada apenas alcanza el umbral mínimo requerido.

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Entre los aspectos que valoró de su gestión mencionó la atención a las víctimas de violencia sexual.

Roxana Chacón asumió como magistrada de la Sala Segunda en 2018. La votación de este miércoles corresponde a su primera reelección, por lo que continuará en el cargo durante otros ocho años.

Con esta decisión, la Asamblea Legislativa concluyó los procesos de reelección de magistrados que debía resolver durante 2026.

En cuanto a las plazas de magistrados propietarios, todavía queda pendiente la elección de la persona que sustituirá a Sandra Zúñiga en la Sala Tercera, tras su jubilación.