Ocho personas menores de edad fueron detectadas en espacios públicos durante un operativo nacional realizado este miércoles 18 de noviembre por la Policía Profesional de Migración (PPM), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y oficiales de Fuerza Pública vinculados con programas preventivos.

La intervención corresponde al segundo operativo conjunto de este tipo y busca identificar situaciones en las que niños, niñas y adolescentes permanecen en la vía pública expuestos a posibles condiciones de vulnerabilidad.

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En 3 puntos Ocho personas menores de edad fueron detectadas en espacios públicos durante un operativo nacional realizado este miércoles 18 de noviembre por la Policía Profesional de Migración (PPM). La intervención corresponde al segundo operativo conjunto de este tipo y busca identificar situaciones en las que niños, niñas y adolescentes permanecen en la vía pública expuestos a posibles condiciones de vulnerabilidad. Las autoridades no detallaron si alguno de los menores requirió medidas especiales de protección ni si se realizaron traslados durante este segundo operativo.

Durante los recorridos, las autoridades abordaron a 33 personas adultas de distintas nacionalidades. De ese grupo, 17 eran venezolanas, 13 nicaragüenses, una panameña, una guatemalteca y una ecuatoriana.

En cuanto a la distribución por sexo, se contabilizaron 22 hombres y 11 mujeres.

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Los oficiales de Migración realizaron controles y verificaciones de las personas abordadas. Además, se les comunicaron apercibimientos y prevenciones verbales relacionados con el deber de garantizar el cuidado y la atención de las personas menores de edad.

El despliegue se extendió por diferentes regiones del territorio nacional, entre ellas Cartago, Alajuela, San José, Heredia, Limón, Upala, Sarapiquí, Guápiles, Puntarenas, Liberia, Paso Canoas y San Carlos.

La intervención forma parte de las acciones coordinadas entre las instituciones para detectar posibles situaciones de riesgo y promover la protección de la niñez y adolescencia.

Las autoridades no detallaron si alguno de los menores requirió medidas especiales de protección ni si se realizaron traslados durante este segundo operativo.