¡Rosalía arrasó en los Latin Grammy 2026! La española conquistó seis premios y se convirtió en la reina de la noche

La cantante española fue la gran protagonista de la ceremonia celebrada en Las Vegas, donde su álbum LUX y la canción La Perla se llevaron dos de los reconocimientos más importantes de la música latina.

La cantante española Rosalía volvió a demostrar por qué es una de las artistas más influyentes de la música actual, al convertirse en la máxima ganadora de los Latin Grammy 2026, celebrados este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

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La intérprete de Despechá llegó a la ceremonia con siete nominaciones y terminó llevándose seis gramófonos dorados, incluidos los prestigiosos premios a Álbum del Año por LUX (Complete Works) y Canción del Año por La Perla, consolidando una de las noches más importantes de su carrera.

Según informó la agencia EFE, la artista también hizo historia al convertirse en la primera cantante cuyos álbumes de estudio han conseguido el reconocimiento a Álbum del Año en los Latin Grammy, un logro que reafirma su capacidad para reinventarse musicalmente.

En 3 puntos La cantante española fue la gran protagonista de la ceremonia celebrada en Las Vegas, donde su álbum LUX y la canción La Perla se llevaron dos de los reconocimientos más importantes de la música latina. La cantante española Rosalía volvió a demostrar por qué es una de las artistas más influyentes de la música actual, al convertirse en la máxima ganadora de los Latin Grammy 2026. Con este resultado, la cantante española suma un nuevo capítulo a su trayectoria internacional y consolida el impacto de LUX, un proyecto con el que continúa explorando nuevas posibilidades musicales y demostrando su versatilidad artística.

Una noche llena de emociones y reconocimientos

Además de conquistar las categorías principales, Rosalía fue reconocida por Mejor Álbum de Música Alternativa, Mejor Canción Pop por La Perla, Mejor Video Musical Versión Corta por Sauvignon Blanc y un premio relacionado con la ingeniería de grabación de su producción discográfica.

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Su triunfo estuvo acompañado de uno de los momentos más emotivos de la ceremonia, cuando subió al escenario para recibir el reconocimiento a Álbum del Año.

Visiblemente emocionada, la cantante habló sobre el proceso creativo de LUX, una producción que representó un importante desafío artístico y personal.

Durante su discurso, Rosalía reconoció que todavía tiene mucho por aprender y expresó su determinación de continuar creciendo como artista, dejando claro que, a pesar de los reconocimientos obtenidos, considera que aún tiene mucho por ofrecer.

La española no solamente destacó por sus premios, sino también por su presentación musical, con la que abrió la ceremonia principal de los Latin Grammy.

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Acompañada de una puesta en escena de inspiración orquestal, Rosalía interpretó una selección de canciones de LUX, ofreciendo un espectáculo que reflejó la propuesta musical y estética de su más reciente producción.

De acuerdo con Associated Press, la cantante también recibió el reconocimiento a Canción del Año por La Perla, tema interpretado junto a Yahritza y Su Esencia.

Rosalía reafirma su lugar en la música latina

La edición número 27 de los Latin Grammy también dejó importantes reconocimientos para otros artistas, entre ellos el argentino Milo J, quien obtuvo cuatro galardones, incluida la categoría de Grabación del Año por Niño.

Sin embargo, fue Rosalía quien acaparó gran parte de la atención al conquistar seis de las siete categorías en las que competía.

Con este resultado, la cantante española suma un nuevo capítulo a su trayectoria internacional y consolida el impacto de LUX, un proyecto con el que continúa explorando nuevas posibilidades musicales y demostrando su versatilidad artística.