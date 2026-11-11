¿Por qué Majo Ulate despierta tanto rechazo en redes? La polémica que lleva cinco años y volvió a estallar tras el juicio

La absolución del influencer Diego Bravo en el juicio promovido por María José “Majo” Ulate y Mauricio Hoffmann volvió a colocar a la pareja en el centro de una intensa discusión en las redes sociales.

Pero las críticas hacia la maquillista no son nuevas. Semanas antes, su eliminación del programa Mira Quién Baila también había generado múltiples reacciones, algunas relacionadas con su desempeño y otras con las controversias que arrastra desde hace varios años.

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¿Por qué Majo Ulate provoca opiniones tan divididas entre los usuarios de redes sociales?

Para comprender el origen de esos cuestionamientos hay que remontarse a una polémica que comenzó hace aproximadamente cinco años.

En 3 puntos La absolución del influencer Diego Bravo en el juicio promovido por María José “Majo” Ulate y Mauricio Hoffmann volvió a colocar a la pareja en el centro de una intensa discusión en las redes sociales. Pero las críticas hacia la maquillista no son nuevas. Lo comprobable es que, cinco años después del inicio de la polémica, Majo Ulate continúa siendo una figura capaz de generar fuertes discusiones entre quienes la respaldan y quienes cuestionan sus actuaciones públicas.

Una relación sentimental que desató la controversia

El punto de partida fue el inicio de su relación con Mauricio Hoffmann, después de la separación del presentador y su entonces esposa, la periodista Ericka Morera.

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La ruptura matrimonial, confirmada públicamente en 2021, generó numerosas especulaciones sobre las razones de la separación, incluidas versiones sobre una supuesta infidelidad.

Posteriormente, la relación de Hoffmann con Ulate concentró parte de las críticas en redes sociales.

Sin embargo, las especulaciones surgidas alrededor del divorcio no constituyen pruebas de que la maquillista hubiera provocado la ruptura.

En una entrevista concedida en octubre de 2025, Ulate reconoció que el comienzo de su relación con Hoffmann había sido el episodio más polémico de su vida.

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“El inicio con Mau ha sido lo más polémico que yo he tenido en mi vida”, admitió entonces.

La empresaria también aseguró que empezó su relación con el presentador después del proceso de separación de este.

Mira Quién Baila dejó en evidencia la falta de respaldo en las votaciones

Otro episodio que volvió a colocar a Majo en medio de las críticas ocurrió el 18 de octubre, cuando quedó eliminada del programa Mira Quién Baila, de Teletica.

La maquillista obtuvo apenas el 10,86 % de los votos en la gala de eliminación, muy por debajo de Karla Quesada y Papi Pazz, quienes continuaron en la competencia.

Desde las primeras presentaciones, Ulate había recibido cuestionamientos de algunos televidentes, quienes consideraban que debía estar entre los nominados.

Tras su salida, la propia maquillista reconoció que las opiniones negativas podían influir en los resultados, pues finalmente era el público quien decidía cuáles participantes continuaban.

Su compañero de baile, Iñaki Sáenz, también consideró que la pareja merecía permanecer más tiempo en el concurso.

Aunque el resultado evidenció que Ulate no consiguió suficiente respaldo entre los votantes de aquella gala, no permite concluir que la mayoría de los televidentes la rechazara personalmente.

El juicio contra Diego Bravo reavivó la polémica

La controversia volvió a cobrar fuerza este miércoles 11 de noviembre, cuando el Tribunal Penal absolvió a Diego Bravo de los 15 señalamientos por presunta difamación presentados por Ulate y Hoffmann.

Los jueces analizaron ocho señalamientos relacionados con la maquillista y siete con el presentador.

La pareja había solicitado una indemnización de ₡10 millones por daño moral, pretensión que también fue rechazada por el tribunal.

El proceso judicial se originó en publicaciones realizadas por Bravo sobre aspectos de la vida personal de ambos.

La decisión volvió a generar interés en la disputa pública que desde hace años enfrenta al creador de contenido con la pareja.

Majo asegura que el rechazo ha afectado hasta a su familia

La empresaria ha hablado en diferentes ocasiones sobre los mensajes negativos que recibe.

En julio de este año, cuando un seguidor le preguntó por qué continuaban las críticas cinco años después, Ulate respondió que provenían de las mismas personas de siempre.

También aseguró que recibe numerosas muestras de cariño que, desde su perspectiva, superan los mensajes negativos.

En otra entrevista reconoció que algunas personas cercanas, entre ellas familiares, habían decidido cerrar sus cuentas de redes sociales para evitar leer comentarios ofensivos dirigidos contra ella.

Por otra parte, personas de su entorno profesional han defendido su personalidad y cuestionado que se le juzgue únicamente por lo que aparece en las pantallas.

¿Rechazo popular o una polémica amplificada por las redes?

El caso de Majo Ulate refleja cómo una controversia de la vida privada puede permanecer durante años en la conversación digital y reaparecer ante nuevos acontecimientos.

Su relación con Hoffmann, las críticas durante Mira Quién Baila y el enfrentamiento judicial con Diego Bravo han mantenido su nombre bajo constante escrutinio.

Sin embargo, una parte importante de las reacciones en internet también responde a opiniones personales, especulaciones y juicios sobre su vida privada.

Hasta ahora no existe una medición representativa que permita afirmar que la mayoría de los costarricenses tenga una opinión negativa de la maquillista.

Lo comprobable es que, cinco años después del inicio de la polémica, Majo Ulate continúa siendo una figura capaz de generar fuertes discusiones entre quienes la respaldan y quienes cuestionan sus actuaciones públicas.