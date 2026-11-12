Entre música, recuerdos y mucho amor: así fue la emotiva despedida del querido actor Leonardo Perucci

El reconocido actor y presentador falleció a los 87 años. Su familia organizó un homenaje lleno de colores, fotografías y canciones para recordar la alegría con la que vivió. Su esposa, Arabella Salaverry, también compartió la historia de amor que los unió durante 47 años.

Costa Rica continúa despidiendo a una de las figuras más queridas de su historia artística y televisiva.

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El fallecimiento de Leonardo Perucci, ocurrido el martes 10 de noviembre de 2026 a los 87 años, dejó un profundo sentimiento de tristeza entre familiares, amigos, compañeros y generaciones de costarricenses que crecieron viendo su trabajo en televisión y teatro.

Sin embargo, su familia quiso que el último adiós fuera tan especial como la vida que construyó: lleno de música, recuerdos, colores y, sobre todo, mucho cariño.

En 3 puntos El reconocido actor y presentador falleció a los 87 años. Costa Rica continúa despidiendo a una de las figuras más queridas de su historia artística y televisiva. Y quizás esa sea una de las imágenes más hermosas de su despedida: mientras familiares y amigos recordaban su vida entre lágrimas y sonrisas, las canciones que tanto disfrutaba seguían sonando.

Durante el velorio, realizado el miércoles 11 de noviembre en la Funeraria del Magisterio Nacional, en San José, los seres queridos del artista prepararon una despedida que reflejó su personalidad alegre y su pasión por el arte.

Una despedida diferente: con flores de colores y hasta música de Chayanne

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Lejos de organizar una ceremonia marcada únicamente por la solemnidad, la familia de Perucci decidió rendirle un homenaje que celebrara los momentos más felices de su vida.

Su hija, Valeria Perucci, explicó en declaraciones a La Teja que ella, su madre Arabella Salaverry y sus hermanos se encargaron de preparar los detalles de la despedida.

La intención era recordar a Leonardo como un hombre lleno de energía, entusiasmo y amor por la vida.

Por eso, escogieron flores de colores intensos y prepararon una selección musical que acompañó a los asistentes durante el velorio.

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Entre las canciones elegidas estuvieron temas de Elvis Presley, The Beatles y Frank Sinatra, además de música cubana, trova y hasta Bailando bachata, de Chayanne.

La variedad musical reflejó los diferentes gustos del actor y permitió que los presentes lo recordaran a través de canciones que formaron parte de su historia.

Para Valeria, mantener la música durante la ceremonia tenía también un significado profundamente personal: era una manera de sentir que su padre seguía acompañado por los sonidos que tanto disfrutaba.

Fotografías, premios y recuerdos de toda una vida

La sala de velación también se convirtió en un recorrido por la historia personal y profesional de Leonardo Perucci.

La familia colocó fotografías que mostraban distintas etapas de su vida, desde su infancia hasta sus últimos años.

También se exhibieron premios y reconocimientos obtenidos durante su extensa trayectoria artística.

Los asistentes pudieron observar videos preparados especialmente para la ocasión, entre ellos un material enviado por Teletica, canal donde Perucci desarrolló parte importante de su carrera.

Cada imagen representaba un fragmento de su historia: el actor, el presentador, el maestro, el esposo y el padre.

La despedida reunió a familiares, amigos y representantes del medio artístico costarricense, quienes compartieron anécdotas y recuerdos del intérprete.

Entre los asistentes estuvieron la actriz Alejandra Portillo, el músico Jaime Gamboa, integrante de Malpaís, y representantes de Teletica, como René Picado.

Según relató La Nación, las lágrimas se mezclaron con sonrisas mientras los presentes recordaban las experiencias compartidas con el artista.

Dos banderas que contaban la historia de Leonardo Perucci

Uno de los detalles más significativos fue la presencia de las banderas de Chile y Cuba sobre el féretro.

Leonardo Perucci nació en Chile, país donde inició su carrera artística y alcanzó reconocimiento como actor de televisión.

Sin embargo, su vida cambió después del golpe de Estado de 1973, que lo llevó al exilio.

Cuba fue el primer país que lo recibió durante aquella etapa, antes de que finalmente encontrara en Costa Rica un nuevo hogar.

Valeria explicó que ambas banderas representaban capítulos fundamentales de la vida de su padre, así como sus convicciones personales.

Aunque había nacido en Chile, Perucci desarrolló un profundo vínculo con Costa Rica, donde construyó una familia y una carrera que lo convirtió en una figura muy querida.

Una historia de amor que comenzó con un beso improvisado

Uno de los momentos más conmovedores de la despedida llegó cuando Arabella Salaverry, escritora y actriz costarricense, recordó cómo comenzó su relación con Leonardo.

Según relató a La Nación, ambos se conocieron en 1979 durante los preparativos de la obra teatral Fuenteovejuna.

En aquel momento, Perucci había llegado a Costa Rica con la intención de permanecer solamente unos días.

Durante un ejercicio de improvisación corporal acompañado por el sonido de un tambor, Leonardo y Arabella comenzaron a acercarse hasta terminar la escena con un beso.

Aquel momento inesperado marcó el inicio de una relación que se extendió durante 47 años.

La pareja construyó una familia y compartió una vida vinculada al arte, la literatura y el teatro.

Arabella recordó que ambos soñaban con celebrar 50 años juntos, una fecha que no pudieron alcanzar.

A pesar de la tristeza por su partida, destacó la integridad, el talento y los valores que caracterizaron a su esposo.

También compartió unos versos de despedida en los que evocó el amor que los acompañó durante tantos años.

Después de conocerse el fallecimiento del artista, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida de seguidores, colegas y personas que lo admiraban.

Valeria Perucci utilizó sus plataformas digitales para agradecer el apoyo recibido.

Según publicó La Nación el miércoles 11 de noviembre, la hija del actor expresó su gratitud por las numerosas manifestaciones de afecto hacia su padre.

Acompañó su mensaje con una fotografía de su infancia junto a Leonardo, un recuerdo que reflejó el vínculo familiar que los unía.

La cantidad de homenajes también sorprendió a sus seres queridos, quienes conocían el cariño que el público sentía por Perucci, pero quedaron conmovidos por la magnitud de las muestras de afecto.

Leonardo Perucci: una vida dedicada al arte

Leonardo Perucci desarrolló una trayectoria que abarcó el teatro, la televisión, la dirección, la escritura y la docencia.

Antes de establecerse en Costa Rica, había participado en numerosas producciones televisivas y cinematográficas en Chile.

Su llegada al país en 1979 marcó el inicio de una nueva etapa profesional.

Con el paso de los años se convirtió en un rostro familiar para los costarricenses gracias a programas como Fantástico, de Teletica, y Giros, de Repretel.

También participó en importantes montajes teatrales y compartió sus conocimientos con nuevas generaciones de artistas.

Su carrera estuvo acompañada por reconocimientos nacionales y por el respeto de colegas que destacaron su compromiso con la cultura.

Más allá de los escenarios, quienes lo conocieron personalmente recordaron su sentido del humor, sus convicciones y el cariño que sentía por su familia.

Los actos de despedida continuarán este jueves 12 de noviembre, con una misa programada para la 1:30 p. m. en la iglesia de San Juan Bosco, en San José, según la información divulgada por la familia.

La ceremonia permitirá que sus seres queridos y allegados continúen rindiendo homenaje a una figura que dedicó gran parte de su vida a enriquecer el panorama cultural costarricense.

Leonardo Perucci deja una trayectoria que permanecerá en la memoria del teatro y la televisión nacional, pero también una historia personal marcada por el amor, la perseverancia y la pasión por el arte.

Y quizás esa sea una de las imágenes más hermosas de su despedida: mientras familiares y amigos recordaban su vida entre lágrimas y sonrisas, las canciones que tanto disfrutaba seguían sonando, como una última celebración de todo lo que fue.