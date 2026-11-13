Entre luces, sabores y Navidad: 7 experiencias para disfrutar este fin de semana
Diwali, catrinas, una feria navideña alemana, un gran desfile de Navidad, música de marimba, actividades acuáticas y recorridos históricos forman parte de los planes para disfrutar este sábado 14 y domingo 15 de…
Danzas de India, catrinas, un mercado navideño alemán, actividades acuáticas, música tradicional y recorridos gratuitos forman parte de la agenda para este sábado 14 y domingo 15 de noviembre.
Noviembre avanza y el ambiente de fin de año comienza a sentirse en Costa Rica.
Este fin de semana se mezclan las primeras celebraciones navideñas con propuestas culturales internacionales, actividades gratuitas, gastronomía y experiencias al aire libre.
Si todavía no tiene claro qué hacer sábado o domingo, estas son siete opciones para cambiar la rutina.
1. Viajar a India por una noche sin salir de Costa Rica
Luces, música, gastronomía y danza serán protagonistas del Diwali & Garba Night 2026, una celebración organizada por la Costa Rica India Association.
El evento tendrá una ceremonia tradicional de Pooja, música en vivo y una novedad especial: la presentación de Garba en vivo por primera vez en Costa Rica.
La actividad comenzará este sábado a las 4:00 p. m. en St. Jude School, en la zona de Valle del Sol. Los menores de 12 años ingresan gratuitamente. Las entradas para adultos están anunciadas en $12 más IVA.
2. Catrinas, antojitos y cultura mexicana toman Tibás
El Parque de la Democracia será escenario durante todo el fin de semana del Katrinasfest Tibás 2026.
La actividad incluye música en vivo, antojitos y dulces mexicanos, artesanías, espacios de maquillaje y un concurso de catrinas.
Según la Municipalidad de Tibás, el festival estará abierto el sábado de 10:00 a. m. a 9:00 p. m. y el domingo de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.
Sábado: 10:00 a. m. a 9:00 p. m. / Domingo: 10:00 a. m. a 8:00 p. m.
Es una buena alternativa para quienes quieren combinar gastronomía, fotografía y cultura sin convertir el paseo en un plan demasiado formal.
La temporada navideña también tendrá sabor europeo este fin de semana.
El Club Alemán, en Montes de Oca, realizará su tradicional feria navideña con puestos de productos artesanales, mieles, mermeladas, chocolates y gastronomía alemana.
También estarán presentes bebidas tradicionales como Glühwein, el vino caliente especiado asociado con los mercados navideños europeos, además de cerveza alemana.
La entrada costará ₡2.000. El sábado estará abierta de mediodía a 8:00 p. m. y el domingo hasta las 6:00 p. m.
Sábado: 12 m. d. a 8:00 p. m. / Domingo: 12 m. d. a 6:00 p. m.
4. Ver cómo se enciende oficialmente la Navidad en Multiplaza
Santa Claus, acróbatas, bailarines, patinadores, música y efectos especiales formarán parte de la inauguración navideña de Multiplaza Escazú.
Desde la 1:00 p. m. habrá actividades familiares como pintacaritas, glitter y entrega de accesorios navideños.
El Gran Parade Navideño comenzará a las 5:00 p. m. con banda de marcha, Santa y la Señora Claus, personajes, bailarines y acróbatas. La jornada cerrará con música y el encendido de los grandes árboles navideños del centro comercial.
Actividades desde la 1:00 p. m. / Parade a las 5:00 p. m.
5. Pasar la tarde entre sonidos de marimba en San Ramón
Para quienes prefieren un plan más tranquilo y muy costarricense, el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrerofrecerá un concierto de marimba este sábado.
La presentación estará a cargo del Dúo Yantuche-Ramos, integrado por Erick Yantuche, de Guatemala, y William Ramos Calvo, de Costa Rica, acompañados por músicos invitados.
El repertorio reunirá música popular costarricense y guatemalteca. La actividad está programada de 2:30 p. m. a 3:30 p. m.
Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, San Ramón
6. Remar frente al Pacífico por una causa especial
Playa Herradura tendrá una propuesta que combina deporte, bienestar y solidaridad.
La segunda edición del Festival Acuático Movimiento Rosa reunirá disciplinas como bote dragón, stand up paddle, kayak y canoa hawaiana.
La jornada comenzará a las 7:30 a. m. e incluirá exhibiciones, instrucción para principiantes y una emotiva Ceremonia de las Flores para recordar a mujeres fallecidas por cáncer de mama.
La inscripción tiene un costo de ₡20.000 e incluye kit de bienvenida; el cupo es limitado.
7. Redescubrir Heredia caminando por su historia
¿Cuántas veces pasamos por una ciudad sin detenernos a conocer realmente lo que estamos viendo?
La Municipalidad de Heredia realizará este sábado una nueva edición de Turisteando por Heredia: Tour Centro Histórico, un recorrido turístico gratuito por algunos de los puntos más representativos de la ciudad.
La actividad comenzará a las 9:00 a. m. y requiere inscripción previa debido al cupo disponible.
Un fin de semana que ya empieza a sentirse como fin de año
Aunque todavía falta más de un mes para Navidad, noviembre ya comienza a traer luces, mercados y actividades de temporada.
Pero la agenda de este fin de semana demuestra que hay mucho más: se puede conocer una tradición de India, probar sabores alemanes, disfrutar de cultura mexicana, remar frente al Pacífico o simplemente caminar por Heredia descubriendo historias que normalmente pasan inadvertidas.
Opciones hay; ahora solo falta escoger el plan.