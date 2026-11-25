Marvin Amarini Villatoro de León nació el 8 de julio de 1981 en Cobán, Alta Verapaz, Guatemala. Hoy es el encargado de dirigir los destinos del Club Sport Cartaginés, convirtiéndose en el primer entrenador guatemalteco en la historia de la Primera División de Costa Rica.

Antes de consolidarse en los banquillos, Villatoro —el mayor de cuatro hermanos— cursó la carrera universitaria de Derecho. Aunque completó sus estudios en leyes, decidió no ejercer la abogacía para dedicarse de lleno a su verdadera pasión: la dirección técnica. Según ha reconocido el propio estratega, su formación jurídica y las prácticas en litigio penal y civil le aportaron herramientas clave para la gestión de camerino y la defensa pública de sus planteles.

Publicidad

En 3 puntos Marvin Amarini Villatoro de León nació el 8 de julio de 1981 en Cobán, Alta Verapaz, Guatemala. Antes de consolidarse en los banquillos, Villatoro —el mayor de cuatro hermanos— cursó la carrera universitaria de Derecho. Con cuatro títulos de liga nacional en su palmarés y el rótulo de ser uno de los técnicos más ganadores de Guatemala.

Su carrera como entrenador comenzó desde abajo en el fútbol escolar y de ascenso en Guatemala, pasando por clubes como Los Potros del Tecnológico, Sayaxché, Cobán Imperial, Carchá y Jocotán. El salto definitivo llegó con el Deportivo Guastatoya, equipo con el que hizo historia al conquistar el primer título y el bicampeonato en 2018. Posteriormente dirigió a la Selección Nacional de Guatemala (2019-2021), tuvo una primera etapa en Costa Rica salvando del descenso al Municipal Pérez Zeledón (2021-2022) y regresó a su país para ganar dos campeonatos más con Xelajú MC (Clausura 2023 y Apertura 2024).

Fuera de las canchas, Villatoro mantiene un perfil reservado y profundamente enfocado en su familia y en el estudio táctico del juego. Quienes siguen su trayectoria destacan su obsesión por analizar partidos, administrar las cargas físicas de sus futbolistas y preparar cada compromiso al detalle, una disciplina que forjó desde muy joven tras asumir responsabilidades familiares en su natal Cobán.

Con cuatro títulos de liga nacional en su palmarés y el rótulo de ser uno de los técnicos más ganadores de Guatemala, Amarini Villatoro busca ahora trasladar su fórmula ganadora al Estadio “Fello” Meza para pelear por el campeonato nacional y trascender a nivel centroamericano con los brumosos.

Espacio comercial Disponible para anunciante directo 728 × 90 · Espacio al pie del artículo