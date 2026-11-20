El plan Cero Ocio continúa expandiéndose por el país. El Ministerio de Justicia y Paz anunció este viernes 20 de noviembre la incorporación de un nuevo grupo de privados de libertad a las labores de mantenimiento de la ruta nacional 114, en Barva de Heredia.

Con esta nueva intervención, el programa alcanza los 19 frentes de trabajo, mediante los cuales personas privadas de libertad participan en tareas de beneficio para las comunidades.

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Las labores comenzaron el pasado lunes 16 de noviembre y abarcan un recorrido de 8,3 kilómetros de carretera.

En 3 puntos El plan Cero Ocio continúa expandiéndose por el país. Con esta nueva intervención, el programa alcanza los 19 frentes de trabajo, mediante los cuales personas privadas de libertad participan en tareas de beneficio para las comunidades. El Ministerio de Justicia y Paz considera que estas labores representan una herramienta para fortalecer la disciplina dentro del sistema penitenciario y promover el trabajo como una forma de servicio a la sociedad.

Los reclusos realizan trabajos de chapia, limpieza de cunetas y derechos de vía, así como recolección de desechos sólidos, con el objetivo de mejorar la visibilidad y las condiciones de seguridad para los conductores que utilizan esta ruta.

Según informó el Ministerio de Justicia y Paz, la participación de los privados de libertad ha aumentado progresivamente durante los primeros días de intervención.

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El lunes y martes participaron siete reclusos por jornada, mientras que el miércoles la cifra aumentó a 10 y el jueves llegó a 17 personas.

El programa se desarrolla mediante un trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y Paz y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), con el propósito de aprovechar los recursos disponibles y reducir los costos asociados al mantenimiento de las carreteras nacionales.

Cero Ocio cumple cinco meses de funcionamiento, periodo durante el cual ha ampliado su presencia en distintos puntos de la red vial nacional.

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Las autoridades destacan que esta iniciativa no solamente permite atender necesidades de mantenimiento vial, sino que también ofrece a los privados de libertad oportunidades para desarrollar habilidades laborales, asumir responsabilidades y contribuir al bienestar de las comunidades.

El Ministerio de Justicia y Paz considera que estas labores representan una herramienta para fortalecer la disciplina dentro del sistema penitenciario y promover el trabajo como una forma de servicio a la sociedad.