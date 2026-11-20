Los comercios que incumplan las disposiciones establecidas para las ofertas y promociones del Viernes Negro se exponen a multas que van desde ₡4.622.000 hasta ₡18.488.000, según advirtió el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

Las sanciones pueden ser impuestas por la Comisión Nacional del Consumidor, luego del procedimiento correspondiente, cuando se comprueben infracciones a la normativa de protección de los consumidores.

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Para este viernes 27 de noviembre, el MEIC anunció una serie de inspecciones en establecimientos comerciales de cadena e independientes de la Gran Área Metropolitana (GAM), con el propósito de verificar que las promociones anunciadas realmente se cumplan.

La fiscalización también abarcará las tiendas virtuales y plataformas digitales que ofrecen productos mediante sus sitios web.

En 3 puntos Los comercios que incumplan las disposiciones establecidas para las ofertas y promociones del Viernes Negro se exponen a multas que van desde ₡4.622.000 hasta ₡18.488.000, según advirtió el Ministerio de Economía. Las sanciones pueden ser impuestas por la Comisión Nacional del Consumidor, luego del procedimiento correspondiente, cuando se comprueben infracciones a la normativa de protección de los consumidores. Las autoridades insistieron en que las ofertas deben presentar información clara, veraz y suficiente, de manera que los consumidores puedan tomar decisiones de compra sin ser inducidos a error.

¿Cuáles incumplimientos pueden provocar multas?

Entre las principales irregularidades que vigilarán las autoridades se encuentran los descuentos engañosos, la falta de información sobre los precios y las restricciones que no se comunican claramente a los compradores.

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Los establecimientos deberán cumplir las siguientes disposiciones:

* Informar el precio final del producto, incluidos todos los impuestos.

* Mostrar el precio anterior y el nuevo precio, o indicar claramente el beneficio de la promoción.

* Respetar los descuentos y las condiciones anunciadas en la publicidad.

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* Aceptar los medios de pago válidos, incluidas las tarjetas de crédito y débito, según las condiciones anunciadas.

* Indicar las fechas de inicio y finalización de las promociones.

* Informar la cantidad de productos disponibles cuando las existencias sean limitadas.

* Respetar las garantías, incluso cuando los artículos se vendan con descuento.

El MEIC recordó que no basta con anunciar promociones utilizando frases como “hasta agotar existencias” o “aplican restricciones”, sin especificar la cantidad de artículos disponibles o las condiciones correspondientes.

Además, los artículos adquiridos durante el Viernes Negro mantienen su derecho a una garantía de al menos 30 días hábiles, o el plazo mayor que haya informado el fabricante.

Cuando los inspectores detecten incumplimientos, solicitarán su corrección inmediata, cuando sea posible. De lo contrario, levantarán un acta para que la Dirección de Apoyo al Consumidor continúe con el procedimiento respectivo.

¿Dónde denunciar a un comercio que incumpla las ofertas?

Los consumidores que detecten irregularidades pueden presentar una denuncia formal ante la Dirección de Apoyo al Consumidor del MEIC, mediante su plataforma digital de denuncias, disponible en denuncias1311.meic.go.cr.

Para realizar el trámite deberán registrarse, proporcionar la información del comercio, describir lo ocurrido y aportar las pruebas correspondientes.

Por esa razón, las autoridades recomiendan conservar las facturas, fotografías de los precios y capturas de pantalla de las promociones anunciadas.

Las personas que necesiten orientación también pueden comunicarse con el MEIC mediante los siguientes canales:

* Línea gratuita: 800-CONSUMO (800-266-7866).

* WhatsApp: 6140-9657, mediante el asistente digital PACO te Asesora.

Estos canales brindan información y orientación sobre los derechos de los consumidores y el procedimiento para reclamar.

Como parte de las medidas preventivas, el MEIC también remitió más de 2.000 comunicaciones a comercios para recordarles sus obligaciones antes de la jornada de descuentos.

Las autoridades insistieron en que las ofertas deben presentar información clara, veraz y suficiente, de manera que los consumidores puedan tomar decisiones de compra sin ser inducidos a error.