Costa Rica vive este viernes 20 de noviembre un momento histórico. Las cuatro mujeres que encabezan los tres poderes de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) iniciaron su primera reunión conjunta, un acontecimiento sin precedentes en la historia política nacional.

El encuentro comenzó pasadas las 10 de la mañana en el Salón de Expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, en San José, bajo el lema “Diálogo, trabajo y coordinación”.

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En esta cita histórica participan la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González; la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas, y la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora Chavarría.

En 3 puntos Costa Rica vive este viernes 20 de noviembre un momento histórico. El encuentro comenzó pasadas las 10 de la mañana en el Salón de Expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, en San José, bajo el lema “Diálogo, trabajo y coordinación”. Más allá de los temas que se discutan, la jornada de este viernes ya ocupa un lugar especial en la historia democrática de Costa Rica por reunir, por primera vez, a las cuatro mujeres que presiden estas instituciones.

La trascendencia de esta reunión radica en que, por primera vez, los tres poderes del Estado y el máximo órgano electoral están presididos simultáneamente por mujeres, quienes ahora comparten una misma mesa de diálogo institucional.

La reunión fue convocada por Patricia Vargas, quien asumió recientemente la presidencia del Poder Judicial y planteó la iniciativa durante un almuerzo que sostuvo con Laura Fernández el pasado 9 de noviembre en Casa Presidencial.

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La convocatoria también representa un esfuerzo por recuperar los espacios de comunicación y coordinación entre las máximas autoridades del país, después de un período marcado por tensiones y enfrentamientos entre los poderes de la República.

Entre los principales asuntos que se espera abordar destacan la inseguridad ciudadana, el combate al crimen organizado, el fortalecimiento de las leyes y la necesidad de agilizar los procesos judiciales.

Previo al encuentro, Vargas hizo un llamado a superar las confrontaciones y privilegiar el respeto, la búsqueda de acuerdos y la construcción de soluciones conjuntas.

Se espera que la reunión se extienda durante al menos dos horas y que, posteriormente, las jerarcas ofrezcan una conferencia de prensa para informar sobre los resultados y posibles acuerdos alcanzados.

Más allá de los temas que se discutan, la jornada de este viernes ya ocupa un lugar especial en la historia democrática de Costa Rica por reunir, por primera vez, a las cuatro mujeres que presiden estas instituciones.