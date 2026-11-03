Reos hicieron armas en el CACCO con cucharas y vidrio: Vea lo que se les decomisó
Los decomisos, que también incluyeron almohadas hechizas, se realizaron un dormitorio de la nave cuatro del nuevo centro de alta contención.
La Policía Penitenciaria reforzó los controles de seguridad en el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), luego de realizar una primera revisión de espacios en uno de los dormitorios de la nave cuatro, donde decomisó varios artículos no permitidos.
El operativo se efectuó el sábado anterior como parte de las acciones permanentes de seguridad, orden y control que se desarrollan en los centros penitenciarios del país.
Durante la inspección, los oficiales localizaron siete cucharas plásticas afiladas, utensilios que se utilizan para ingerir alimentos, así como un fragmento angular desprendido de uno de los camarotes metálicos.
También encontraron un frasco de vidrio que, aparentemente, contenía un medicamento, y un arma blanca confeccionada con un trozo de vidrio al que le habían colocado una empuñadura de papel.
A estos objetos se sumó el decomiso de diez almohadas hechizas, tiras de cobijas y una aguja artesanal elaborada con alambre, que presuntamente era utilizada para labores de costura.
Según informó la Policía Penitenciaria, estas revisiones forman parte de las medidas de seguridad implementadas en el CACCO y se complementan con las constantes rondas que realizan los oficiales por las pasarelas y los pasillos del centro.
La institución afirmó que mantendrá los controles rigurosos para evitar el ingreso o la permanencia de artículos prohibidos y garantizar el orden dentro de este centro de alta contención.
La Policía Penitenciaria reiteró que no permitirá que las personas privadas de libertad incumplan las disposiciones de seguridad y sostuvo que mantendrá su autoridad y vigilancia tanto en el CACCO como en los demás centros penitenciarios del país.