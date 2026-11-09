Reos convierten sandalias, uniformes y hasta colchonetas en artículos prohibidos dentro del CACCO

Los privados de libertad del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO) están recurriendo a su ingenio para transformar objetos de uso cotidiano en artículos cuya tenencia está prohibida dentro de los dormitorios.

Así lo reveló el Ministerio de Justicia y Paz, luego de que la Policía Penitenciaria decomisara una serie de objetos fabricados artesanalmente con sandalias, uniformes, colchonetas y otros materiales disponibles en el centro penitenciario.

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Los hallazgos se produjeron durante operativos de vigilancia y requisas realizados el fin de semana.

En 3 puntos Los privados de libertad del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO) están recurriendo a su ingenio para transformar objetos de uso cotidiano en artículos cuya tenencia está prohibida dentro de los dormitorios. Así lo reveló el Ministerio de Justicia y Paz, luego de que la Policía Penitenciaria decomisara una serie de objetos fabricados artesanalmente con sandalias, uniformes, colchonetas y otros materiales disponibles en el centro penitenciario. El Ministerio de Justicia reiteró que continuará con los controles permanentes para mantener el orden, la disciplina y la seguridad dentro del centro penitenciario.

Entre los artículos decomisados figuran 51 piezas de papel con dibujos similares a naipes, 17 fajas de sandalias tipo Crocs, varios mecates improvisados utilizados como tendederos, un pedazo de colchoneta y un hilo dental.

Sin embargo, uno de los objetos más particulares fue una pequeña bola confeccionada con tela naranja de los uniformes que utilizan los privados de libertad.

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Se trata de un artículo conocido como cascarita, elaborado con un trozo de tela que los reclusos cosen y humedecen con agua para darle peso.

Según las autoridades, este objeto es utilizado como entretenimiento, ya sea golpeándolo contra las paredes o pasándolo entre varias personas.

Durante la inspección de otro dormitorio, los oficiales descubrieron otras 51 piezas de cartón con figuras similares a naipes, varios mecates artesanales utilizados como tendederos y una pieza metálica que funcionaba como sujetador de cama.

En total, las autoridades reportaron el decomiso de 102 piezas de papel y cartón utilizadas como naipes improvisados en los dormitorios inspeccionados.

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El Ministerio de Justicia explicó que algunos reclusos modifican artículos personales y elementos del mobiliario para fabricar objetos no autorizados, situación que obliga a mantener controles estrictos.

La Policía Penitenciaria aseguró que mantiene vigilancia las 24 horas del día, mediante tecnología, supervisión estratégica y requisas periódicas para detectar estas prácticas.

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Las autoridades destacaron que el trabajo policial no consiste únicamente en realizar inspecciones, sino también en identificar alteraciones en objetos aparentemente inofensivos que podrían pasar inadvertidas.

El Ministerio de Justicia reiteró que continuará con los controles permanentes para mantener el orden, la disciplina y la seguridad dentro del centro penitenciario.