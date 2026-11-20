El precio del dólar volvió a retroceder en Costa Rica y cerró la semana por debajo de los ₡444, con lo que alcanzó un nuevo mínimo histórico en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

Los datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR) muestran que el promedio ponderado de las transacciones realizadas este viernes se ubicó en ₡443,97.

Publicidad

En 3 puntos El precio del dólar volvió a retroceder en Costa Rica y cerró la semana por debajo de los ₡444, con lo que alcanzó un nuevo mínimo histórico en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex). Los datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR) muestran que el promedio ponderado de las transacciones realizadas este viernes se ubicó en ₡443,97. El comportamiento del tipo de cambio mantiene la tendencia de fortalecimiento del colón frente al dólar y vuelve a situar la cotización en un nivel mínimo desde que existen registros oficiales del BCCR.

La cifra representa una reducción de ₡0,48 en comparación con el resultado de la jornada del jueves y marca el valor más bajo registrado desde diciembre de 2007, cuando el Banco Central comenzó a llevar estadísticas del mercado cambiario.

El último precio negociado durante la sesión también quedó por debajo de los ₡444. La cotización de cierre fue de ₡443,96 por dólar.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Este indicador refleja el precio promedio de las distintas operaciones de compra y venta de dólares efectuadas durante el día en el Monex. Por esa razón, puede diferir del último monto al que se negoció la divisa antes del cierre de la sesión.

La nueva caída se presenta en un escenario en el que existe una mayor disponibilidad de dólares en el mercado costarricense. La oferta de moneda extranjera supera la demanda, una condición que presiona el precio a la baja.

El comportamiento del tipo de cambio mantiene la tendencia de fortalecimiento del colón frente al dólar y vuelve a situar la cotización en un nivel mínimo desde que existen registros oficiales del BCCR.