Reo se quita brazalete de monitoreo, intenta engañar a policía con identidad falsa y aún así es detenido de nuevo

Un hombre que debía portar un dispositivo de monitoreo electrónico fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública en el distrito Carmen, en el cantón central de San José, luego de que las autoridades confirmaran que era requerido por el Ministerio de Justicia y Paz.

El sujeto, de apellido Ramírez, fue ubicado durante un operativo policial dirigido a localizar personas con asuntos judiciales pendientes. Según la información proporcionada por las autoridades, el requerimiento se originó después de que se desprendiera del dispositivo electrónico que tenía colocado como parte de las medidas de monitoreo.

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Sin embargo, la intervención policial tuvo otro detalle que llamó la atención de los oficiales: al momento de identificarse, el hombre proporcionó un apellido diferente al que realmente le correspondía.

En 3 puntos Un hombre que debía portar un dispositivo de monitoreo electrónico fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública en el distrito Carmen, en el cantón central de San José. El sujeto, de apellido Ramírez, fue ubicado durante un operativo policial dirigido a localizar personas con asuntos judiciales pendientes. El caso se registró durante los operativos policiales que desarrolla la Fuerza Pública en distintos sectores del país para ubicar personas requeridas por las autoridades y atender situaciones relacionadas con asuntos judiciales pendientes.

De acuerdo con el reporte, el sujeto manifestó apellidarse Agüero. No obstante, al no portar ningún documento de identidad, los policías decidieron trasladarlo al departamento de Dactiloscopia para realizar las verificaciones correspondientes.

Mediante el análisis de sus huellas dactilares, las autoridades consiguieron establecer que su verdadera identidad correspondía al apellido Ramírez.

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La comprobación permitió detectar que el hombre mantenía una orden de requerimiento emitida por el Ministerio de Justicia y Paz, relacionada con el delito de portación ilícita de arma permitida.

Tenía una orden pendiente por portación ilícita de arma

Una vez confirmada su identidad, los oficiales verificaron la situación judicial del sujeto y determinaron que debía ser puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

El requerimiento estaba relacionado con un proceso por portación ilícita de arma permitida, mientras que su localización se produjo después de que se desprendiera del dispositivo de monitoreo electrónico que debía portar.

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Este tipo de dispositivos permite a las autoridades dar seguimiento a personas sometidas a determinadas medidas judiciales o administrativas, por lo que su desprendimiento puede generar alertas y actuaciones por parte de las instituciones responsables de su supervisión.

En este caso, la intervención de la Fuerza Pública permitió localizar al hombre en el distrito Carmen y confirmar, mediante el procedimiento de identificación dactilar, que existía un requerimiento pendiente en su contra.

Tras comprobar su identidad y verificar la orden correspondiente, Ramírez quedó a disposición de las autoridades judiciales para que se continúe con el procedimiento legal respectivo.

El caso se registró durante los operativos policiales que desarrolla la Fuerza Pública en distintos sectores del país para ubicar personas requeridas por las autoridades y atender situaciones relacionadas con asuntos judiciales pendientes.