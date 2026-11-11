Mujer de 30 años muere tras ataque a balazos en Purral de Goicoechea

Una mujer de 30 años murió la tarde de este miércoles tras recibir varios disparos en el sector de Purral, en Goicoechea, San José. El ataque ocurrió a plena luz del día y movilizó a unidades de la Cruz Roja Costarricense.

La emergencia fue reportada a las 3:11 p. m. en las cercanías de una ferretería de la localidad. Ante la alerta, la Cruz Roja envió dos ambulancias de soporte para atender a las personas afectadas.

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En 3 puntos Una mujer de 30 años murió la tarde de este miércoles tras recibir varios disparos en el sector de Purral, en Goicoechea, San José. La emergencia fue reportada a las 3:11 p. m. en las cercanías de una ferretería de la localidad. Por el momento, no se han informado detalles sobre posibles sospechosos ni sobre el móvil del crimen.

Cuando los paramédicos llegaron al lugar, encontraron a la mujer con múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. Los socorristas comprobaron que ya no tenía signos vitales, por lo que declararon su fallecimiento en la escena.

Durante la atención de la emergencia, los cruzrojistas también asistieron a otra mujer que sufrió una fuerte crisis nerviosa luego de presenciar lo ocurrido. Tras recibir atención y ser estabilizada, fue trasladada en condición estable a un centro médico cercano.

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Oficiales de la Fuerza Pública resguardaron el sitio mientras se esperaba la llegada de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los investigadores asumieron las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios, con el propósito de esclarecer las circunstancias del ataque y determinar quiénes estarían detrás del homicidio.

Por el momento, no se han informado detalles sobre posibles sospechosos ni sobre el móvil del crimen.