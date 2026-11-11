OIJ revela cómo un hombre fue asesinado a sangre fría en Cartago: esto se sabe del crimen

Un hombre de 34 años murió tras ser atacado a balazos mientras conducía un vehículo en Dulce Nombre de La Unión, Cartago. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló que los responsables serían al menos dos sujetos que viajaban en una motocicleta y que habrían disparado en repetidas ocasiones contra el automóvil.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 4:23 p. m. de este martes 10 de noviembre. La víctima, de apellido Solís, viajaba acompañada por una mujer cuando, en apariencia, fueron interceptados por los motociclistas.

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En 3 puntos Un hombre de 34 años murió tras ser atacado a balazos mientras conducía un vehículo en Dulce Nombre de La Unión, Cartago. El ataque ocurrió aproximadamente a las 4:23 p. m. de este martes 10 de noviembre. Por ahora, el OIJ no ha informado sobre personas detenidas ni ha precisado el posible móvil del ataque.

Según la información preliminar recopilada por los agentes judiciales, los sospechosos se acercaron al vehículo y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar por razones que todavía se encuentran bajo investigación.

Los proyectiles alcanzaron a los dos ocupantes. Solís recibió heridas en la cabeza, el cuello y la espalda, lesiones que le provocaron la muerte en el sitio.

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La mujer, cuya identidad todavía no había sido establecida por las autoridades, sufrió impactos de bala en las extremidades inferiores. Fue trasladada al Hospital de Cartago, donde se mantenía en condición estable, de acuerdo con el reporte del OIJ.

Los agentes judiciales realizaron las diligencias correspondientes en el lugar del ataque y deberán determinar las circunstancias del homicidio, así como identificar a los responsables.

El cuerpo de Solís será remitido a la Morgue Judicial para la autopsia, procedimiento que permitirá establecer con exactitud la causa de muerte.

Por ahora, el OIJ no ha informado sobre personas detenidas ni ha precisado el posible móvil del ataque. El caso continúa bajo investigación.