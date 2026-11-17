Un privado de libertad permanece en condición grave luego de sufrir una violenta agresión dentro del Centro de Alta Contención y el Crimen Organizado (CACCO), en San Rafael de Alajuela. Entre los tres sospechosos identificados por las autoridades penitenciarias figura un hombre de apellido Méndez, investigado por el asesinato de Geiner Zamora, subjefe de la delegación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Guápiles.

El ataque ocurrió este martes 17 de noviembre, aproximadamente a las 11:37 a. m., en uno de los dormitorios del establecimiento. La víctima, de apellido Acevedo, fue agredida presuntamente por otros tres internos.

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La Policía Penitenciaria intervino y activó los protocolos de seguridad para controlar la situación. También coordinó la atención médica del afectado, quien primero fue llevado de urgencia al Hospital San Rafael de Alajuela y posteriormente trasladado al Hospital México.

De acuerdo con el informe médico preliminar, Acevedo presenta fracturas en el cráneo y sangrado intracraneal. Su condición fue reportada como grave y permanece bajo vigilancia médica. En apariencia presentaría muerte cerebral.

En 3 puntos Un privado de libertad permanece en condición grave luego de sufrir una violenta agresión dentro del Centro de Alta Contención y el Crimen Organizado (CACCO), en San Rafael de Alajuela. El ataque ocurrió este martes 17 de noviembre, aproximadamente a las 11:37 a. m., en uno de los dormitorios del establecimiento. Por ahora, los tres hombres aparecen como sospechosos de la agresión ocurrida en el CACCO, mientras la víctima continúa bajo atención médica debido a la gravedad de las lesiones.

La revisión de las grabaciones del sistema de videovigilancia permitió identificar preliminarmente a tres sospechosos, de apellidos Méndez, Skinner y Casasola. Los hombres fueron separados del resto de la población penitenciaria y trasladados a celdas de aislamiento.

Ministro cuestiona visitas de autoridades

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El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, manifestó su indignación por la agresión y cuestionó lo que considera un cambio de actitud de algunos privados de libertad después de las recientes visitas al centro penitenciario del fiscal general de la República, Carlo Díaz, y de la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank.

“El gran problema de todo esto es el envalentonamiento de los privados de libertad después de la visita de Carlo Díaz y de la defensora de los Habitantes”, manifestó el jerarca.

Aguilar también expresó su molestia por lo ocurrido y defendió la aplicación de controles estrictos dentro del establecimiento.

“Me indigna, no solamente como ministro de Justicia y Paz, sino también como costarricense”, afirmó.

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El ministro destacó que las cámaras de seguridad fueron determinantes para detectar lo sucedido e identificar a los presuntos responsables, lo que permitió la intervención de los oficiales penitenciarios.

Las autoridades de Justicia informaron que los hechos serán puestos en conocimiento del Ministerio Público para que se realicen las investigaciones correspondientes y se determinen las eventuales responsabilidades penales.

Uno de los aspectos relevantes del incidente es que Méndez, uno de los tres sospechosos de la agresión contra Acevedo, también figura como sospechoso en la causa por el homicidio de Geiner Zamora, quien se desempeñaba como subjefe de la delegación del OIJ en Guápiles.

Por ahora, los tres hombres aparecen como sospechosos de la agresión ocurrida en el CACCO, mientras la víctima continúa bajo atención médica debido a la gravedad de las lesiones.