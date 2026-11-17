Dos hombres fueron detenidos este martes por oficiales de la Fuerza Pública en Barva de Heredia, luego de que presuntamente intentaran escapar de un control policial y fueran sorprendidos con varios paquetes de aparente marihuana.

El operativo se desarrolló en Calle Lajas, donde los uniformados mantenían un control de carreteras. Según el reporte policial, los oficiales dieron la señal de alto al conductor de un vehículo, pero este habría ignorado la orden y acelerado para evitar la intervención.

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En 3 puntos Dos hombres fueron detenidos este martes por oficiales de la Fuerza Pública en Barva de Heredia, luego de que presuntamente intentaran escapar de un control policial y fueran sorprendidos con varios paquetes de aparente marihuana. El operativo se desarrolló en Calle Lajas, donde los uniformados mantenían un control de carreteras. El caso permanece en desarrollo, por lo que se está a la espera de información oficial sobre el resultado de las actuaciones policiales y judiciales.

La maniobra dio paso a un seguimiento policial que terminó después de que el automotor chocara contra otros dos vehículos. Finalmente, los oficiales lograron interceptarlo y detener a sus ocupantes.

Durante el procedimiento, los policías observaron que uno de los sospechosos lanzó una bolsa hacia la acera. Al revisar su contenido, encontraron varios paquetes con aparente marihuana.

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Los detenidos fueron identificados con los apellidos Solera y Badilla. Las autoridades no han brindado, por el momento, más detalles sobre las cantidades de droga decomisadas ni sobre el posible destino del cargamento.

Tras las aprehensiones, los oficiales coordinaron con la Fiscalía, que delegó a la Policía de Control de Drogas (PCD) para que se desplazara al sitio y realizara las diligencias correspondientes.

El caso permanece en desarrollo, por lo que se está a la espera de información oficial sobre el resultado de las actuaciones policiales y judiciales.