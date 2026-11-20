Dos menores de edad, de 16 y 17 años, fueron detenidos la mañana de este viernes durante un allanamiento realizado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Aguas Zarcas de San Carlos, como sospechosos del delito de crueldad contra los animales.

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En 3 puntos Dos menores de edad, de 16 y 17 años, fueron detenidos la mañana de este viernes durante un allanamiento realizado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Aguas Zarcas de San Carlos. La investigación se inició luego de una denuncia relacionada con la existencia de videos en los que presuntamente se observaban actos de maltrato contra varios gatos, a los que aparentemente les provocaron la muerte. El OIJ recordó que cualquier persona que tenga información sobre este u otros hechos delictivos puede comunicarse de manera confidencial y anónima al número gratuito 800-8000-645.

La investigación se inició luego de una denuncia relacionada con la existencia de videos en los que presuntamente se observaban actos de maltrato contra varios gatos, a los que aparentemente les provocaron la muerte.

Como parte de las diligencias, las autoridades recopilaron videos, fotografías y audios que podrían resultar fundamentales para esclarecer lo sucedido y determinar la participación de los sospechosos.

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El operativo comenzó a las 5:00 a. m. y permitió el decomiso de dispositivos electrónicos y otros indicios que serán sometidos a análisis forenses.

El caso se encuentra bajo la dirección de la Fiscalía Penal Juvenil de San Carlos, encargada de continuar con el proceso judicial correspondiente.

El OIJ recordó que cualquier persona que tenga información sobre este u otros hechos delictivos puede comunicarse de manera confidencial y anónima al número gratuito 800-8000-645.