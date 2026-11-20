Horror en San Carlos: detienen a dos menores sospechosos de torturar y matar a varios gatos
El OIJ allanó una vivienda en Aguas Zarcas y decomisó dispositivos electrónicos que podrían contener evidencia de los presuntos actos de crueldad animal.
Dos menores de edad, de 16 y 17 años, fueron detenidos la mañana de este viernes durante un allanamiento realizado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Aguas Zarcas de San Carlos, como sospechosos del delito de crueldad contra los animales.
La investigación se inició luego de una denuncia relacionada con la existencia de videos en los que presuntamente se observaban actos de maltrato contra varios gatos, a los que aparentemente les provocaron la muerte.
Como parte de las diligencias, las autoridades recopilaron videos, fotografías y audios que podrían resultar fundamentales para esclarecer lo sucedido y determinar la participación de los sospechosos.
El operativo comenzó a las 5:00 a. m. y permitió el decomiso de dispositivos electrónicos y otros indicios que serán sometidos a análisis forenses.
El caso se encuentra bajo la dirección de la Fiscalía Penal Juvenil de San Carlos, encargada de continuar con el proceso judicial correspondiente.
El OIJ recordó que cualquier persona que tenga información sobre este u otros hechos delictivos puede comunicarse de manera confidencial y anónima al número gratuito 800-8000-645.