Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Quepos, con apoyo de la Policía Administrativa, lograron detener este jueves a dos hombres que permanecían prófugos de la justicia por su presunta participación en dos homicidios ocurridos en Quepos y Parrita, Puntarenas.

El primero de los capturados es un sujeto de apellido Madrigal, de 27 años, quien era buscado desde el pasado 12 de noviembre, luego de que presuntamente participara en la muerte a golpes de un hombre de apellido Torres, de 47 años.

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En 3 puntos Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Quepos, con apoyo de la Policía Administrativa. El primero de los capturados es un sujeto de apellido Madrigal, de 27 años, quien era buscado desde el pasado 12 de noviembre, luego de que presuntamente participara en la muerte a golpes de un hombre de apellido Torres, de 47 años. Ambos detenidos quedaron a las órdenes de la Fiscalía local, que determinará las diligencias correspondientes dentro de los respectivos procesos penales.

El crimen ocurrió durante la madrugada en el centro de Quepos. Por estos hechos, las autoridades ya habían detenido a otros dos hombres, quienes fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público.

Tras varios días de seguimiento, agentes judiciales de Quepos, en coordinación con oficiales de la Policía Administrativa de Garabito, consiguieron ubicar y detener a Madrigal.

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El segundo detenido es un hombre de apellido Gamboa, de 25 años, quien fue capturado a las 3:10 p. m. de este jueves en el sector de playa Bandera, en Parrita.

Gamboa figuraba como sospechoso de participar en el homicidio de un joven de apellido Valverde, de 24 años, ocurrido el 19 de enero de 2025 en el sector de barrio Reformadores, en Parrita.

Según la investigación judicial, el sospechoso habría participado en el crimen junto con otro hombre.

Sospecho de apellido Gamboa.

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En febrero de 2025, el OIJ ejecutó varios allanamientos en las viviendas de los investigados. Sin embargo, Gamboa consiguió escapar y permaneció prófugo hasta su captura, más de un año y nueve meses después.

Ambos detenidos quedaron a las órdenes de la Fiscalía local, que determinará las diligencias correspondientes dentro de los respectivos procesos penales.