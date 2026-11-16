Exdirector de fondo de becas irá siete años a prisión por aprobar préstamos para él y sus familiares

Un hombre de apellidos Araya Madrigal fue condenado a siete años de prisión luego de que la justicia determinara que utilizó su posición como director ejecutivo de un fondo educativo para obtener préstamos estudiantiles a su favor y facilitar beneficios económicos a varios integrantes de su familia.

La sentencia fue obtenida por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, que logró demostrar los delitos de peculado y legislación en provecho propio.

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Los hechos ocurrieron entre 2007 y 2008, cuando el condenado dirigía el Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense (FAESUPT), una institución creada por ley para financiar estudios universitarios, técnicos y de posgrado de personas beneficiarias del programa, especialmente de sectores con dificultades económicas.

En 3 puntos Un hombre de apellidos Araya Madrigal fue condenado a siete años de prisión luego de que la justicia determinara que utilizó su posición como director ejecutivo de un fondo educativo para obtener préstamos estudiantiles a su favor y… La sentencia fue obtenida por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, que logró demostrar los delitos de peculado y legislación en provecho propio. La sentencia contra Araya Madrigal fue dada a conocer por la Fiscalía este lunes 16 de noviembre.

Según la investigación, Araya emitió dos reglamentos que modificaron las condiciones de acceso a los créditos, abriendo la posibilidad de que personas que no pertenecían a sectores de escasos recursos recibieran financiamiento.

Posteriormente, aprovechó esas disposiciones para solicitar un préstamo destinado a pagar sus propios estudios, pese a que no reunía los requisitos establecidos para recibir ese beneficio.

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Pero las irregularidades no terminaron ahí.

La Fiscalía comprobó que el exdirector también propuso ante el Consejo Directivo los nombres de su hija y su hermano para que fueran incluidos entre las personas beneficiarias.

Como resultado, su hija recibió un crédito por ₡3.894.000, mientras que su hermano obtuvo otro por ₡2.085.750. Entre ambos préstamos sumaron ₡5.979.750.

La investigación también reveló que Araya integraba un Consejo Asesor Académico y Técnico, encargado de analizar las solicitudes y recomendar cuáles debían aprobarse.

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Desde esa posición participó en el estudio de una solicitud presentada por uno de sus sobrinos y votó a favor de recomendar el préstamo, a pesar de conocer el parentesco que los unía.

El proceso judicial concluyó a finales de octubre en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, donde se dictó la condena de siete años de cárcel.

El Ministerio Público informó, además, que otros integrantes del Consejo Directivo involucrados en la causa se acogieron previamente a una suspensión del proceso a prueba, una medida alterna que permitió resolver su situación judicial sin llegar a juicio.

La sentencia contra Araya Madrigal fue dada a conocer por la Fiscalía este lunes 16 de noviembre.