La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Francesca Albanese, abandonó Costa Rica la mañana de este sábado 28 de noviembre con rumbo a México, tras protagonizar una polémica de alcance internacional por la decisión del Gobierno costarricense de impedirle el ingreso al país.

Antes de partir, la jurista italiana publicó un contundente mensaje en su cuenta oficial de X, acompañado de una fotografía en la que aparece a bordo del avión y con su pasaporte en mano.

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“Gracias, pueblo de Costa Rica. Adiós, por ahora. Volveré, lo prometo, cuando Costa Rica vuelva a ser libre”, escribió a las 7:03 a. m.

En 3 puntos La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Francesca Albanese, abandonó Costa Rica la mañana de este sábado 28 de noviembre con rumbo a México. Antes de partir, la jurista italiana publicó un contundente mensaje en su cuenta oficial de X, acompañado de una fotografía en la que aparece a bordo del avión y con su pasaporte en mano. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, también manifestó su preocupación por lo sucedido e instó a las autoridades costarricenses a reconsiderar su decisión.

La experta también realizó una transmisión en vivo desde el avión, en la que agradeció el respaldo recibido por parte de la ciudadanía costarricense, la Universidad de Costa Rica (UCR), la Sala Constitucional y la Embajada de Italia.

Albanese defendió la independencia del Poder Judicial y de la academia costarricense, al tiempo que instó a la población a proteger ambas instituciones, pues considera que están bajo ataque.

La salida de la relatora se produce luego de que, durante las primeras horas de este sábado, finalmente pudiera abandonar la terminal aérea para descansar unas horas en un hotel cercano, en cumplimiento de una medida cautelar ordenada por la Sala Constitucional.

La jurista permanecía en el aeropuerto desde el jueves, cuando las autoridades migratorias le impidieron ingresar al país alegando razones de seguridad nacional y una alerta internacional por supuestos vínculos con actividades terroristas, señalamientos que Albanese rechazó categóricamente.

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Su visita a Costa Rica tenía como propósito recibir un doctorado honoris causa otorgado por la UCR, reconocimiento que finalmente recibió el viernes mediante una videoconferencia desde la terminal aérea.

México, a diferencia de Costa Rica, no presenta impedimentos para el ingreso de la relatora, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, tras realizar coordinaciones diplomáticas con las autoridades mexicanas.

Albanese continuará en ese país con su agenda de actividades, mientras en Costa Rica persiste la controversia política y diplomática generada por la decisión gubernamental.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, también manifestó su preocupación por lo sucedido e instó a las autoridades costarricenses a reconsiderar su decisión.

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