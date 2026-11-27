Las personas que utilizan los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) podrán presentar la cédula digital desde su teléfono celular para realizar cerca de 35 trámites, sin necesidad de mostrar también el documento físico.

La institución avanza con una reforma que permitirá incorporar la Identificación Digital Costarricense (IDC) en sus procedimientos de salud, aseguramiento, cobros y pensiones.

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La Junta Directiva de la CCSS autorizó continuar con la modificación de 12 reglamentos institucionales en los que actualmente se exige expresamente la presentación de la cédula física.

La propuesta no contempla crear nuevos requisitos, pagos ni gestiones para los usuarios. Su objetivo es actualizar las normas para reconocer un medio de identificación que ya tiene validez legal en el país.

En 3 puntos Las personas que utilizan los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) podrán presentar la cédula digital desde su teléfono celular para realizar cerca de 35 trámites, sin necesidad de mostrar también el documento físico. La institución avanza con una reforma que permitirá incorporar la Identificación Digital Costarricense (IDC) en sus procedimientos de salud, aseguramiento, cobros y pensiones. Además de completar el proceso de revisión y aprobación, la Caja deberá adecuar sus sistemas y procedimientos para implementar el mecanismo de manera segura y sin afectar la continuidad de la atención en sus establecimientos.

Antes de recibir la aprobación definitiva, el proyecto deberá pasar por una revisión del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), entidad encargada de verificar que los cambios regulatorios no representen obstáculos adicionales para la ciudadanía. Una vez atendidas las observaciones, el texto regresará a la Junta Directiva de la Caja.

La actualización tendrá impacto en gestiones de distintas áreas de la institución.

En los establecimientos de salud, permitirá identificarse digitalmente para procesos como la adscripción a un área de salud, el retiro de medicamentos, la entrega de órtesis y prótesis, los trámites de incapacidades y licencias, así como la firma de consentimientos informados en el Expediente Digital Único en Salud (EDUS).

También abarcará solicitudes de ayudas para tratamientos médicos en el extranjero.

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En materia de aseguramiento y cobros, los cambios incluyen gestiones de afiliación y desafiliación de trabajadores independientes, aseguramiento voluntario, protección familiar y arreglos de pago de deudas con la institución.

En el área de pensiones, la identificación digital podrá utilizarse en solicitudes relacionadas con el Régimen No Contributivo y el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Asimismo, se contemplan cinco servicios vinculados con créditos hipotecarios.

La reforma también alcanza los procesos para elegir representantes ante las Juntas de Salud.

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Instituciones tienen plazo hasta enero de 2027

La Identificación Digital Costarricense es la versión electrónica de la cédula de identidad, disponible mediante una aplicación en el teléfono celular. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la presentó en agosto de 2025 y le otorgó la misma validez legal que al documento físico.

Las instituciones públicas tienen como fecha límite el 1.° de enero de 2027 para aceptar este mecanismo en sus trámites, de acuerdo con el plazo establecido en el reglamento correspondiente.

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La presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández, explicó que la actualización responde a la necesidad de adaptar los procedimientos institucionales a los cambios tecnológicos.

La jerarca señaló que la incorporación de la identidad digital forma parte de un esfuerzo nacional y que la Caja debe avanzar para cumplir con esa transformación.

La Dirección Jurídica de la CCSS elaboró una disposición común para incorporar en los 12 reglamentos. Esta permitirá utilizar herramientas tecnológicas para verificar la identidad de las personas, incluidos sistemas digitales y biométricos, siempre que su uso sea necesario y proporcional.

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La normativa también establece la obligación de resguardar los datos personales de los usuarios, conforme a la legislación nacional.

La cédula física no perderá validez ni dejará de aceptarse en los servicios de la institución. La identificación digital funcionará como una alternativa adicional.

Gabriela Artavia Monge, gerente administrativa de la CCSS, indicó que la reforma se ajusta a los principios de simplificación de trámites establecidos en la Ley 8220. Según explicó, el propósito es evitar que la exigencia de presentar un documento físico se convierta en una barrera para acceder a los servicios.

Además de completar el proceso de revisión y aprobación, la Caja deberá adecuar sus sistemas y procedimientos para implementar el mecanismo de manera segura y sin afectar la continuidad de la atención en sus establecimientos.

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