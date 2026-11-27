La fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) anunció que intentará aprobar la próxima semana, en el Plenario Legislativo, la convocatoria a un referéndum para que los costarricenses decidan el futuro del proyecto de minería a cielo abierto en Crucitas.

La propuesta fue presentada este viernes por la presidenta de la República, Laura Fernández, y busca someter a consulta popular el expediente 24.717, que plantea regular la exploración y explotación de minería metálica en el distrito de Cutris, en San Carlos.

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Para que el acuerdo avance en la Asamblea Legislativa se requieren al menos 29 votos. El oficialismo pretende llevar la iniciativa a votación durante la próxima semana y pidió a las bancadas de oposición no recurrir a maniobras que retrasen el procedimiento.

En 3 puntos La fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) anunció que intentará aprobar la próxima semana, en el Plenario Legislativo. La propuesta fue presentada este viernes por la presidenta de la República, Laura Fernández, y busca someter a consulta popular el expediente 24.717. De concretarse el proceso, la ciudadanía tendría la posibilidad de pronunciarse en las urnas sobre la regulación de la exploración y explotación de minería metálica en Crucitas.

El subjefe de la fracción oficialista, Juan Manuel Quesada, sostuvo que el Congreso tiene la posibilidad de trasladar la decisión directamente a la ciudadanía.

“Si hay voluntad de escuchar al pueblo, la Asamblea puede dar ese paso la próxima semana. Cada mes que pasa sin una solución lo pagamos todos los costarricenses. Ya esperamos 16 años. Les pedimos a las demás fracciones que no atrasen la votación y que dejen que el pueblo tenga la última palabra sobre Crucitas”, afirmó.

En el comunicado, el PPSO justificó la urgencia de la convocatoria al señalar que Costa Rica arrastra desde hace 16 años la problemática de la extracción ilegal de oro en Crucitas.

La agrupación estima que durante ese periodo se habrían sustraído ilegalmente cerca de $2.000 millones en oro. También señaló que el país destina alrededor de $1 millón mensual a labores de seguridad en la zona.

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El proyecto 24.717 permanece en discusión en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, donde enfrenta mociones que han impedido avanzar con su trámite.

Si el Plenario aprueba la convocatoria al referéndum, la Presidencia de la Asamblea Legislativa deberá remitir el acuerdo y el proyecto de ley al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

A partir de ese momento, el órgano electoral tendrá a su cargo revisar los requisitos correspondientes y, de cumplirse las condiciones legales, organizar la consulta popular.

De concretarse el proceso, la ciudadanía tendría la posibilidad de pronunciarse en las urnas sobre la regulación de la exploración y explotación de minería metálica en Crucitas.

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