La fracción legislativa del Frente Amplio respalda que sean los costarricenses quienes decidan en las urnas sobre el futuro de la minería a cielo abierto en Crucitas, pero advierte que no permitirá que el proceso se desarrolle al margen de la Constitución Política.

La reacción surge luego de que el Poder Ejecutivo anunciara este viernes 27 de noviembre su intención de impulsar un referéndum sobre la actividad minera.

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En 3 puntos La fracción legislativa del Frente Amplio respalda que sean los costarricenses quienes decidan en las urnas sobre el futuro de la minería a cielo abierto en Crucitas. La reacción surge luego de que el Poder Ejecutivo anunciara este viernes 27 de noviembre su intención de impulsar un referéndum sobre la actividad minera. De esta manera, el Frente Amplio respalda la realización de una consulta popular, aunque esto no significa que avale la explotación minera a cielo abierto en Crucitas.

Los legisladores consideran que la consulta popular representa una oportunidad para que los costarricenses conozcan las distintas posiciones sobre la problemática que enfrenta esta comunidad de la Zona Norte.

Sin embargo, la agrupación política asegura que mantendrá una estricta vigilancia sobre el contenido de la propuesta que eventualmente se someta a votación.

“En particular, el Frente Amplio enfatiza que ningún proceso de consulta puede utilizarse para vulnerar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ni para poner en riesgo los recursos hídricos y la salud de las comunidades de la Zona Norte”, señala la bancada.

Además, los diputados exigen al Gobierno soluciones inmediatas ante los problemas ambientales, sociales y de seguridad que enfrenta Crucitas, independientemente de la realización de un referéndum.

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La agrupación también insiste en que los costarricenses deben tener acceso a información clara y equilibrada antes de acudir a las urnas.

De esta manera, el Frente Amplio respalda la realización de una consulta popular, aunque esto no significa que avale la explotación minera a cielo abierto en Crucitas.

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