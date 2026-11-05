Recuperan cuerpo sin vida de trabajador que quedó atrapado en turbina de planta hidroeléctrica en Turrialba

El hombre adulto que quedó atrapado dentro de una turbina de una planta hidroeléctrica, en el sector de Angostura, en Pavones de Turrialba, fue declarado sin signos vitales, confirmó la Cruz Roja Costarricense.

La emergencia se reportó a la 1:22 p. m. de este jueves, cuando el trabajador realizaba labores de mantenimiento en la instalación y, por circunstancias que aún no han sido precisadas, quedó atrapado dentro de una de las turbinas de la represa.

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En 3 puntos El hombre adulto que quedó atrapado dentro de una turbina de una planta hidroeléctrica, en el sector de Angostura, en Pavones de Turrialba, fue declarado sin signos vitales, confirmó la Cruz Roja Costarricense. La emergencia se reportó a la 1:22 p. m. de este jueves, cuando el trabajador realizaba labores de mantenimiento en la instalación y, por circunstancias que aún no han sido precisadas. De momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente ni la identidad del trabajador.

Tras las labores de atención, los equipos de emergencia lograron extraer al hombre; sin embargo, al abordarlo determinaron que ya no presentaba signos vitales.

Para atender el incidente, la Cruz Roja había despachado tres recursos: un vehículo de primera intervención, una ambulancia de soporte avanzado y una ambulancia de soporte básico, con personal especializado.

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Luego de la extracción, los socorristas iniciaron las labores para trasladar el cuerpo hasta una zona segura y posteriormente entregarlo a las autoridades policiales, que deberán realizar los procedimientos correspondientes.

De momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente ni la identidad del trabajador.