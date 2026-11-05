Niño de 5 años muere en extrañas circunstancias: OIJ detiene a dos mujeres por el caso

Un niño de 5 años falleció este miércoles en Desamparados de Alajuela, en circunstancias que se mantienen bajo investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El caso fue reportado a eso de las 11:30 a. m., cuando las autoridades recibieron información sobre la muerte del menor, aparentemente por asfixia o atragantamiento.

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En 3 puntos Un niño de 5 años falleció este miércoles en Desamparados de Alajuela, en circunstancias que se mantienen bajo investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El caso fue reportado a eso de las 11:30 a. m., cuando las autoridades recibieron información sobre la muerte del menor, aparentemente por asfixia o atragantamiento. Por ahora, las causas exactas del fallecimiento no han sido confirmadas, pues se está a la espera de los resultados de los análisis médico-legales.

Tras recibir el aviso, agentes judiciales se trasladaron al sitio y realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la Morgue Judicial para determinar mediante los estudios correspondientes qué provocó el fallecimiento.

Como parte de las diligencias, y por dirección funcional del Ministerio Público, las autoridades detuvieron a dos mujeres que se encontraban en el lugar.

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Las sospechosas fueron identificadas con los apellidos Sandoval, de 25 años, y Hernández, de 32 años. Ambas serán presentadas ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

El OIJ indicó que la investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del niño y establecer si existe alguna responsabilidad penal.

Por ahora, las causas exactas del fallecimiento no han sido confirmadas, pues se está a la espera de los resultados de los análisis médico-legales.