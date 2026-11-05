Apuñalan a adulto mayor en Cartago: Su condición es crítica y es llevado de urgencia al hospital
La víctima fue trasladada en condición crítica al Hospital Max Peralta, con heridas en el tórax y el abdomen. Las autoridades investigan lo ocurrido.
Un hombre adulto, de aproximadamente 65 años, fue trasladado en condición crítica al Hospital Max Peralta de Cartago, luego de resultar herido en múltiples ocasiones con un arma blanca en Agua Caliente de San Francisco, en Cartago.
El hecho ocurrió bajo circunstancias que todavía se encuentran en investigación. Según la información preliminar, la víctima presentaba al menos ocho heridas de arma blanca, principalmente en el tórax y el abdomen.
La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia y trasladó al hombre al centro médico en estado sumamente crítico, debido a la gravedad de las lesiones.
Por el momento, no han trascendido detalles sobre cómo ocurrió la agresión ni sobre la identidad de la persona o las personas que estarían involucradas.
Las autoridades mantienen la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.