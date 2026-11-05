Caen dos mujeres que lideraban banda narco en San José: Seis de sus miembros también fueron capturados

Ocho personas fueron detenidas durante una serie de allanamientos ejecutados por la Sección Especializada Antidrogas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como parte de una investigación contra una presunta estructura criminal dedicada a la venta de drogas en sectores de Coronado y Guadalupe.

Los agentes intervinieron ocho puntos ubicados en Dulce Nombre de Coronado, Purral de Guadalupe y algunos sectores aledaños a Matadero.

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En 3 puntos Ocho personas fueron detenidas durante una serie de allanamientos ejecutados por la Sección Especializada Antidrogas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Los agentes intervinieron ocho puntos ubicados en Dulce Nombre de Coronado, Purral de Guadalupe y algunos sectores aledaños a Matadero. Muñoz señaló que con los allanamientos buscan desarticular la organización criminal.

Según explicó Vladimir Muñoz, subdirector del OIJ, la investigación comenzó en diciembre del año anterior, luego de que las autoridades recibieran información confidencial sobre una organización que, aparentemente, se dedicaba a distribuir estupefacientes.

En enero, los investigadores realizaron un primer operativo denominado Operación Empuje, mediante el cual ingresaron a varios inmuebles que presuntamente eran utilizados como búnkeres para la venta de drogas.

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De acuerdo con Muñoz, esos puntos eran administrados y liderados por dos mujeres, quienes fueron detenidas este jueves en Dulce Nombre de Coronado y figuran como las presuntas cabecillas de la estructura.

Las sospechosas fueron identificadas con los apellidos Brenes, de 45 años, y Rivera, de 38 años.

Junto a ellas también fueron detenidos seis hombres de apellidos Jiménez, de 31 años; Grajal, de 30; Duarte, de 40; Uriarte, de 42; García, de 19; y Brenes, de 40 años.

El subdirector del OIJ indicó que, durante el desarrollo de la investigación, los agentes decomisaron cerca de 650 dosis de crack y 250 dosis de cocaína, además de marihuana, ketamina y armas de fuego.

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Muñoz señaló que con los allanamientos buscan desarticular la organización criminal. Las ocho personas detenidas serán puestas a las órdenes del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica.

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