El nombre del empresario limonense Johnny Fung Acón quedó ligado a uno de los procesos judiciales más delicados de los últimos años en la provincia, luego de que el Tribunal Penal de Limón le impusiera una condena de 50 años de cárcel por múltiples delitos sexuales contra personas menores de edad.

Aunque los jueces establecieron inicialmente una pena de 69 años y seis meses, la legislación costarricense obligó a ajustar el castigo al máximo legal de 50 años de prisión.

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El caso dejó al descubierto una dinámica en la que, según logró acreditar el Poder Judicial, Fung utilizaba su capacidad económica para acercarse a menores de escasos recursos y convencerlos de participar en actividades sexuales.

En 3 puntos El nombre del empresario limonense Johnny Fung Acón quedó ligado a uno de los procesos judiciales más delicados de los últimos años en la provincia. Aunque los jueces establecieron inicialmente una pena de 69 años y seis meses, la legislación costarricense obligó a ajustar el castigo al máximo legal de 50 años de prisión. Con esta resolución, el Tribunal Penal de Limón impuso una pena de medio siglo de prisión contra Fung Acón, quien fue encontrado culpable de los hechos sometidos a conocimiento de los jueces.

La investigación determinó que el empresario organizaba reuniones en una propiedad ubicada en el cantón central de Limón, donde ofrecía dinero, regalos y otros beneficios a los jóvenes.

Uno de los mecanismos identificados por la Fiscalía era una especie de ritual denominado «Pimpollo», mediante el cual algunos menores debían aceptar fotografías desnudos como condición para participar en las actividades.

Entre los episodios analizados durante el proceso figuran pagos de ₡10.000, ₡15.000 y ₡20.000 a distintas víctimas, así como ofrecimientos de regalos a cambio de actos sexuales.

Además, las autoridades establecieron que Fung realizaba grabaciones de menores durante encuentros sexuales, hechos que también formaron parte de los delitos por los que fue condenado.

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Uno de los casos incluidos en la investigación ocurrió en 2017, cuando el empresario habría ofrecido ₡30.000 a una menor de edad para que mantuviera relaciones sexuales con un tercero, situación que aprovechó para grabarla.

La sentencia contempla delitos de abuso sexual contra menores, fabricación y reproducción de pornografía, así como actos sexuales remunerados con personas menores de edad.

Con esta resolución, el Tribunal Penal de Limón impuso una pena de medio siglo de prisión contra Fung Acón, quien fue encontrado culpable de los hechos sometidos a conocimiento de los jueces.

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