Una pareja sospechosa de liderar una organización dedicada a la venta de drogas mediante entregas a domicilio fue detenida este martes durante tres allanamientos realizados por la Policía de Control de Drogas (PCD) en distintos puntos de Heredia.

La investigación policial apunta a que la agrupación utilizaba redes sociales para ofrecer las sustancias y coordinar su distribución bajo la modalidad de servicio exprés. Además, uno de sus colaboradores habría aprovechado una empresa de gas para facilitar las entregas de estupefacientes.

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Los operativos comenzaron a las 6 a. m. en viviendas y otros inmuebles ubicados en San Francisco, San Isidro y San Pablo de Heredia.

En 3 puntos Una pareja sospechosa de liderar una organización dedicada a la venta de drogas mediante entregas a domicilio fue detenida este martes durante tres allanamientos realizados por la Policía de Control de Drogas (PCD) en distintos puntos de… La investigación policial apunta a que la agrupación utilizaba redes sociales para ofrecer las sustancias y coordinar su distribución bajo la modalidad de servicio exprés. El caso continúa en desarrollo mientras la Policía de Control de Drogas recopila pruebas sobre la presunta operación de venta y distribución de estupefacientes en la provincia de Heredia.

Entre los detenidos figura un hombre de apellido Murillo, señalado por las autoridades como el presunto líder de la estructura, así como su compañera sentimental, una mujer de apellido Padilla. El tercer sospechoso es un hombre de apellido Pérez.

El director de la PCD, Stephen Madden, explicó que la organización manejaba una clientela selecta debido al tipo de sustancias que comercializaba y que establecía compras mínimas de ¢10.000.

Empresa de gas habría facilitado las entregas

Uno de los puntos intervenidos fue una empresa dedicada a la distribución de gas, ubicada en San Pablo de Heredia. Según explicó Madden, uno de los colaboradores de Murillo presuntamente utilizaba ese establecimiento para distribuir las drogas.

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“Estamos allanando también en San Pablo y San Isidro de Heredia, en uno de estos sitios se está allanando un lugar, una empresa de gas que era utilizado por uno de los colaboradores de esta persona para distribuir este tipo de drogas en ese sitio”, detalló el jerarca policial.

La investigación señala que la agrupación comercializaba varias sustancias, entre ellas marihuana, cocaína y drogas sintéticas como ketamina, aparente tussi y aparente éxtasis.

De acuerdo con Madden, buena parte de la oferta correspondía precisamente a drogas sintéticas, lo que explicaría el perfil de clientes al que estaba dirigido el negocio.

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Los agentes mantenían los registros de los inmuebles para localizar evidencia que permita fortalecer la investigación y determinar el papel que desempeñaba cada uno de los sospechosos dentro de la estructura.

Las tres personas quedaron detenidas y deberán ser presentadas ante las autoridades judiciales para que se determine su situación jurídica.

El caso continúa en desarrollo mientras la Policía de Control de Drogas recopila pruebas sobre la presunta operación de venta y distribución de estupefacientes en la provincia de Heredia.

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