Una canción que marcó la trayectoria del grupo nacional Los Hicsos regresa más de cinco décadas después con un mensaje dirigido especialmente a las nuevas generaciones: rechazar la violencia y recuperar la convivencia pacífica en Costa Rica.

Se trata de “Violencia”, tema grabado originalmente a inicios de los años setenta y que en este 2026 tendrá una nueva versión con la participación de varios artistas nacionales.

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La propuesta reúne al cantante de Los Hicsos, Gerardo Ramírez, con Erick León, Xiomara Ramírez, Jecsinior y Fernanda León, quienes se sumaron a este proyecto musical impulsado para generar conciencia sobre la situación de violencia que enfrenta el país.

En 3 puntos Una canción que marcó la trayectoria del grupo nacional Los Hicsos regresa más de cinco décadas después con un mensaje dirigido especialmente a las nuevas generaciones: rechazar la violencia y recuperar la convivencia pacífica en Costa… Se trata de “Violencia”, tema grabado originalmente a inicios de los años setenta y que en este 2026 tendrá una nueva versión con la participación de varios artistas nacionales. Con esta producción, una canción del repertorio histórico de Los Hicsos vuelve a tomar protagonismo.

Ramírez destacó el significado de recuperar esta composición y llevarla nuevamente al público.

“Violencia es una canción que está dando un mensaje muy importante al pueblo de Costa Rica, a la juventud especialmente”, expresó el intérprete.

La iniciativa busca utilizar la música como una herramienta de sensibilización y motivar a la población a involucrarse en acciones para enfrentar la violencia y recuperar la tranquilidad en las comunidades.

El ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, señaló que el proyecto pretende recordar que la identidad costarricense también está vinculada con la paz y la convivencia.

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“En Costa Rica somos gente pura vida, somos gente que desea paz y somos muchos más la gente buena. No vamos a permitir que la violencia nos gane”, manifestó.

La nueva versión de “Violencia” contará también con un videoclip que será divulgado mediante las plataformas digitales y redes sociales del Ministerio de Cultura.

Con esta producción, una canción del repertorio histórico de Los Hicsos vuelve a tomar protagonismo, esta vez con la colaboración de distintas voces de la música nacional y un llamado a rechazar las agresiones y promover una convivencia sin violencia.

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