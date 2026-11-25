Una alerta sobre un hombre que presuntamente estaba privado de su libertad y era víctima de agresiones dentro de una vivienda desató un operativo policial la noche de este martes 24 de noviembre en Los Pinos de San Rafael de Alajuela.

Según el reporte de la Fuerza Pública, varios sujetos habrían golpeado al hombre antes de introducirlo en el inmueble, situación que motivó la movilización de las autoridades.

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En 3 puntos Una alerta sobre un hombre que presuntamente estaba privado de su libertad y era víctima de agresiones dentro de una vivienda desató un operativo policial la noche de este martes 24 de noviembre en Los Pinos de San Rafael de Alajuela. Según el reporte de la Fuerza Pública, varios sujetos habrían golpeado al hombre antes de introducirlo en el inmueble, situación que motivó la movilización de las autoridades. De momento, las autoridades no han informado sobre las razones por las cuales el hombre habría sido agredido y privado de su libertad, ni sobre su condición de salud.

Al percatarse de la presencia policial, varios sospechosos intentaron escapar saltando los muros de la propiedad. Sin embargo, los oficiales lograron detener a dos hombres de apellidos Alvarado y Estrada.

Uno de los sospechosos terminó con heridas en sus manos luego de cortarse con unas láminas de zinc mientras intentaba huir.

El sujeto fue atendido por personal de la Cruz Roja Costarricense y trasladado al Hospital San Rafael de Alajuela.

Durante la intervención, los policías decomisaron una pistola calibre 9 milímetros y un arma menos letal.

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Además, localizaron dos motocicletas que, tras ser verificadas en los sistemas policiales, registraban órdenes de captura judicial por denuncias de robo.

Ambos detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales para determinar su eventual responsabilidad en los hechos.

De momento, las autoridades no han informado sobre las razones por las cuales el hombre habría sido agredido y privado de su libertad, ni sobre su condición de salud.

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