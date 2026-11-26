Un privado de libertad de apellido Hidalgo, de 42 años, falleció en el hospital San Juan de Dios, en San José, tras permanecer ocho días internado debido a problemas de salud.

El Ministerio de Justicia y Paz, por medio de la Dirección de la Policía Penitenciaria, confirmó que el fallecimiento se reportó a las 11:52 p. m. del martes 24 de noviembre.

Publicidad

En 3 puntos Un privado de libertad de apellido Hidalgo, de 42 años, falleció en el hospital San Juan de Dios, en San José, tras permanecer ocho días internado debido a problemas de salud. El Ministerio de Justicia y Paz, por medio de la Dirección de la Policía Penitenciaria, confirmó que el fallecimiento se reportó a las 11:52 p. m. del martes 24 de noviembre. El Ministerio de Justicia y Paz lamentó el fallecimiento y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del hombre.

El hombre se encontraba recluido en el Centro de Atención Institucional (CAI) San José, conocido como la cárcel de San Sebastián.

Debido a sus padecimientos de salud, Hidalgo permanecía hospitalizado desde el lunes 16 de noviembre.

Las autoridades penitenciarias no detallaron cuáles eran las enfermedades que presentaba el recluso ni la causa específica de su muerte.

El Ministerio de Justicia y Paz lamentó el fallecimiento y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del hombre.

Espacio comercial Disponible para anunciante directo 728 × 90 · Espacio al pie del artículo