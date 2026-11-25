Dos mujeres fueron detenidas y un hombre se presentó ante el Ministerio Público luego de dos allanamientos realizados la mañana de este miércoles por agentes de la Sección de Asaltos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San José.

Los operativos se llevaron a cabo en el sector de López Mateo, en San Sebastián, como parte de una investigación contra tres personas sospechosas de los delitos de robo agravado, tentativa de homicidio y extorsión agravada.

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Las mujeres detenidas son de apellidos Rojas, de 21 años, y Aguilar, de 33. El tercer sospechoso, un hombre de apellido Case, de 48 años, se presentó ante las autoridades judiciales después de que se ejecutaran los allanamientos.

En 3 puntos Dos mujeres fueron detenidas y un hombre se presentó ante el Ministerio Público luego de dos allanamientos realizados la mañana de este miércoles por agentes de la Sección de Asaltos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San… Los operativos se llevaron a cabo en el sector de López Mateo, en San Sebastián, como parte de una investigación contra tres personas sospechosas de los delitos de robo agravado, tentativa de homicidio y extorsión agravada. El caso continúa bajo investigación del OIJ.

La investigación se relaciona con un hecho ocurrido en setiembre de este año, cuando un hombre y una mujer salían de un hotel de paso ubicado en San Sebastián.

Según la información preliminar del OIJ, cuando las víctimas abrieron la puerta, habrían sido interceptadas por los sospechosos, quienes presuntamente les sustrajeron dinero en efectivo y otros bienes.

Además del aparente robo, las dos personas ofendidas habrían sido golpeadas durante el incidente.

Tras recibir la denuncia, los agentes judiciales desarrollaron varias diligencias para identificar a los posibles responsables y reunir elementos que permitieran vincularlos con el caso. Esas pesquisas dieron pie a los allanamientos realizados este miércoles.

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Decomisaron celulares y prendas de vestir

Durante los registros en las dos viviendas, los investigadores decomisaron teléfonos celulares y vestimentas que consideran de interés para el avance de la causa.

Las dos mujeres quedaron detenidas durante los operativos, mientras que el hombre acudió posteriormente al Ministerio Público, una vez finalizadas las intervenciones policiales.

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Las tres personas quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que deberán determinar su situación jurídica.

El caso continúa bajo investigación del OIJ.

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