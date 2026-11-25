Cuatro adolescentes de entre 14 y 16 años fueron detenidos la mañana de este miércoles por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Puntarenas, como sospechosos de participar en un asalto contra otro menor de edad.

Las capturas se realizaron durante cuatro allanamientos efectuados en los sectores de 20 de Noviembre, Fray Casiano, El Roble y Barranca, como parte de una investigación que comenzó después de un supuesto robo ocurrido en un centro educativo.

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En 3 puntos Cuatro adolescentes de entre 14 y 16 años fueron detenidos la mañana de este miércoles por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Puntarenas, como sospechosos de participar en un asalto contra otro menor de edad. Las capturas se realizaron durante cuatro allanamientos efectuados en los sectores de 20 de Noviembre, Fray Casiano, El Roble y Barranca. Por tratarse de personas menores de edad, sus identidades no fueron divulgadas.

De acuerdo con la información preliminar del OIJ, los hechos bajo investigación se remontan al pasado 6 de octubre, alrededor de las 8:30 a. m.

En esa ocasión, los sospechosos habrían abordado a un estudiante y, presuntamente, le quitaron una cadena de oro. La víctima o sus representantes presentaron la denuncia, lo que dio paso a las diligencias de los agentes judiciales para identificar a los posibles responsables.

A partir de las pesquisas, los investigadores reunieron información que permitió relacionar a los cuatro adolescentes con el aparente asalto. Por ese motivo, este miércoles coordinaron los operativos con el Ministerio Público y ejecutaron las órdenes de allanamiento.

Además de las detenciones, durante los registros las autoridades decomisaron varios aparatos electrónicos que serán incorporados a la investigación.

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Los cuatro menores quedaron a las órdenes del Ministerio Público, instancia que deberá determinar su situación jurídica y las medidas correspondientes, según el avance del caso.

Por tratarse de personas menores de edad, sus identidades no fueron divulgadas.

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